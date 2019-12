BITCOIN : divergence haussière prix/momentum en dernier rempart technique

Le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies de premier rang sont actuellement sur leur plus bas, sans que la proximité de la fin de l’année ne fasse revenir les acheteurs. Sur l’ensemble de l’année 2019, la performance relative du cours du Bitcoin est malgré tout positive mais le marché a retracé plus de 61.8% de toute la hausse qui s’est construite entre 3100$ et 13.900$.

Dans ce rapide billet technique, je vais revenir sur l’analyse technique du Bitcoin OTC et du contrat future Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange (CME). La glissade baissière en place depuis plusieurs semaines se développe dans un volume d’échange faible et les supports sont emportés les uns à la suite des autres.

Le dernier en date qui a été rompu (marginalement) est la ligne de tendance haussière chartiste de l’année 2019, celle qui joint les creux de marché les plus saillants depuis le mois de février 2019.

Mais le cours du Bitcoin n’a pas fait de nouveaux plus bas dans la foulée, il préserve (au moment où ces lignes sont écrites) les 6500$ et une divergence haussière prix/momentum (le momentum du marché est ici représenté par l’indicateur technique RSI) se matérialise à la fois sur le BTC classique et sur le contrat future du CME.

Une divergence haussière n’est certes pas un argument technique suffisant pour défendre un rebond, cela peut simplement se traduire par un range ou une vitesse de baisse moins prononcée. Mais je note que cette divergence est le dernier « espoir » technique du camp acheteur. Nous serons fixés dans les toutes prochaines heures.

Si le marché enfonce le support à 6500$ alors la baisse va se poursuivre vers 6200$, 600$ et 5500$. Au contraire, un dépassement de la résistance à 7000$ donnerait le point de départ d’un rebond de fin d’année.

GRAPHIQUE DU BITCOIN – TradingView

COURS DU CONTRAT FUTURE BITCOIN DU CME