Bourse: Après une belle année 2019, les actions européennes pourraient se retrouver en difficulté en 2020

Les marchés boursiers européens connaissent leur meilleure année depuis dix ans, mais les investisseurs ne doivent pas y voir un signe avant-coureur de la reprise de l’économie régionale, affirment certains analystes.

L’indice Stoxx Europe 600 est sur le point de gagner 23 % cette année, ce qui serait son meilleur rendement depuis 2009, tandis que l’indice allemand DAX vise sa plus forte hausse en six ans, soit 26 %.

“Pour un investisseur américain, l’Europe est en train de se redresser, ce qui est une bonne chose, donc il y a des possibilités à court terme, mais à plus long terme, nous nous attendons seulement à ce que l’Europe se rétablisse à une croissance inférieure à la tendance “, a déclaré Andrea Cicione, chef de la stratégie chez TS Lombard. « Par conséquent, les investisseurs devraient être agiles et prêts à quitter la région l’année prochaine si des signes d’une reprise molle apparaissent », a-t-il dit.

L’une des raisons pour lesquelles Cicione voit une opportunité à court terme est que la croissance des bénéfices en Europe en 2019 a été pire que celle des États-Unis, de sorte que les attentes sont faibles et les évaluations plus raisonnables. Sa préférence va aux pays qui ne sont pas fortement représentés par les banques – l’Espagne, l’Italie. Il estime que les rendements obligataires n’iront nulle part l’an prochain et suggère d’opter plutôt pour des endroits comme l’Allemagne.

Andrew Milligan, chef de la stratégie mondiale à Investissements Standard Life, a déclaré qu’en ce qui concerne l’avenir, sa société préfère les actions américaines aux actions européennes, car l’Europe demeure un endroit où l’on doit choisir ses actions de façon sélective. Pour que cela change, il faut que les sociétés du secteur financier obtiennent de meilleurs résultats, que la BCE et la politique budgétaire stimulent l’activité économique et que la demande des marchés émergents augmente.

“Si nous voyions une grande relance budgétaire en Europe, ce qui est probablement plus probable pour 2021 que pour 2020, nous penserions plus favorablement, et s’il y avait une plus grande relance en Chine pour soutenir l’industrie automobile allemande “, a déclaré Milligan.

En ce qui concerne les choix d’actions, il a suggéré des noms technologiques comme le fabricant de puces ASML, Schneider Electric et le fabricant de bière Heineken pour son exposition à la demande croissante des consommateurs des marchés émergents.

Contrairement aux opinions prudentes sur l’Europe, les stratèges de J.P. Morgan Cazenove ont exhorté les clients plus tôt ce mois-ci à se tourner vers les actions internationales, y compris dans la zone euro, car ils voient la surperformance des actions américaines s’estomper. Ils ont suggéré d’éviter les actions axées sur le marché intérieur et de choisir plutôt celles qui sont sensibles au dollar, aux droits de douane, aux prix du pétrole et à la demande des marchés émergents.

