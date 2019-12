Bourse : Quelles actions pour profiter d’une éventuelle légalisation des paris sportifs aux USA en 2020?

Les Etats US poussent de plus en plus à la légalisation des paris sportifs et cela pourrait offrir aux investisseurs une grande opportunité en 2020, pensent les analystes de Wall Street.

La Pennsylvanie a légalisé les paris sportifs en 2017. Le New Jersey a rejoint la Pennsylvanie en juin 2018. Plus récemment, le gouvernement de l’État du Michigan a promulgué une série de lois qui permettront aux résidents de parier sur les événements sportifs l’année prochaine. Le Montana, la Caroline du Nord et la Virginie occidentale font également partie des 20 États qui ont légalisé les paris sportifs.

L’adoption rapide des paris sportifs n’a pas seulement le potentiel d’augmenter les revenus des États. Elle pourrait également faire de certaines actions de jeux un investissement plus intéressant pour la nouvelle année.

“Bien que nous croyons que les investisseurs sont généralement conscients de cette possibilité, les actions ne semblent pas l’ignorer “, a déclaré Thomas Allen, analyste de Morgan Stanley, dans une note récente.

M. Allen a fait remarquer que même si les revenus des jeux de hasard sportifs aux États-Unis devraient dépasser 800 millions de dollars cette année, par rapport à 249 millions de dollars en 2017, les actions de jeux de hasard accusent un retard sur le marché en général depuis l’abrogation de la Professional and Amateur Sports Protection Act en mai 2018.

Le S&P 500 est en hausse de près de 20 % durant cette période. MGM Resorts, quant à elle, a gagné un peu plus de 3 % depuis lors, tandis que Boyd Gaming a perdu environ 15 %. Penn National Gaming a chuté de plus de 24 % au cours de cette période.

Pourtant, ces actions sont toutes utilisées comme levier pour les paris sportifs. MGM, par exemple, a sa propre application mobile de paris sportifs. Boyd Gaming a annoncé l’année dernière un partenariat stratégique avec le géant du football fantastique quotidien FanDuel. Penn National a également signé plus tôt cette année un accord de paris sportifs avec DraftKings, le rival de FanDuel.

” Nous ne pensons pas que les investisseurs aient encore été disposés à souscrire aux paris sportifs, mais si nous entrons dans un nouveau mini cycle, nous nous attendons à ce que les investisseurs commencent à prêter davantage attention en 2020 “, a déclaré M. Allen, qui prévoit que le marché des paris sportifs atteindra 7 milliards de dollars de revenus d’ici 2025.

James Wheatcroft, analyste actions chez Jefferies, est encore plus optimiste en ce qui concerne les paris sportifs. D’ici 2023, il estime que le marché des paris sportifs aux États-Unis atteindra 13 milliards de dollars.

Cette estimation, dit-il dans une note, ” qui semble de plus en plus prudente ” étant donné la rapidité avec laquelle les États s’apprêtent à légaliser les paris sportifs. ” Cependant, le conservatisme est prudent étant donné que le temps entre la légalisation et l’application pourrait être d’environ 12 mois. ”

Wheatcroft a déclaré que les Churchill Downs et Eldorado Resorts devraient bénéficier d’un boom des paris sportifs. Ces stocks étaient en feu cette année. Les Churchill Downs ont bondi de plus de 65 % en 2019, tandis que les Eldorado se sont redressés de près de 60 %.

L’analyste de la Deutsche Bank Carlo Santarelli a souligné que les premiers chiffres de revenus des paris sportifs ont été ” décevants “, mais a noté que lorsque des états comme l’Iowa et l’Indiana commencent à prendre des paris sportifs, ” nous nous attendons à voir un intérêt plus prononcé des investisseurs pour l’impact des paris sportifs sur les opérateurs de briques et de mortier “.

Penn National Gaming et Boyd Gaming sont parmi les sociétés qui pourraient bénéficier de ces tendances étant donné leur exposition régionale, a déclaré M. Santarelli. Les actions de Penn et Boyd sont en hausse de 38,7 % et 47 %, respectivement, pour 2019.

