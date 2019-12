Calendrier: Les principales statistiques susceptibles d’influencer l’EUR/USD pour la semaine du 16 décembre 2019

La semaine a démarré fort pour la paire EUR/USD en termes de publication économique, avec des indices PMI préliminaires mitigés en Europe ce lundi matin, ce qui a fait légèrement chuter la paire EUR/USD.

Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les prochains événements du calendrier économique qui pourraient influencer les échanges sur l’Euro-Dollar tout au long de la semaine :

Lundi 16 décembre 2019

Ce lundi après-midi, les traders forex surveilleront tout d’abord à 14h30 l’indice manufacturier de la Fed de New-York (Empire State), pour lequel le consensus anticipe une hausse à 4 points après 2.9 points le mois précédent.

A 15h45, on s’intéressera ensuite aux indices PMI préliminaires US du mois de décembre. Le PMI manufacturier est attendu à 52.6 points comme le mois précédent, tandis que le PMI des services est attendu en hausse à 52 après 51.6 le mois précédent.

Mardi 17 décembre 2019

Mardi, ce sont les permis de construire et mises en chantier US qui seront surveillés de près. Les permis de construire sont attendus en baisse à 1.400M après 1.461M le mois précédent, tandis que les mises en chantier devraient progresser de 1.314M à 1.344M.

Un peu plus tard à 15h, on surveillera ensuite la production industrielle US, qui devrait selon les économistes progresser de 0.8% au mois de novembre, après la chute de -0.8% enregistrée le mois précédent.

Mercredi 18 décembre 2019

Mercredi, l’attention des traders se tournera de nouveau vers l’Europe, avec tout d’abord l’indice IFO du climat des affaires allemand du mois de décembre à 10h.

Le consensus anticipe une hausse à 95.5, après 95 points le mois précédent, ce qui marquerait un quatrième mois consécutif de rebond de l’indice.

Une heure après, les investisseurs se tourneront vers l’IPC de la zone euro du mois de novembre, qui devrait se révéler confirme à l’estimation flash, à 1%.

Jeudi 19 décembre 2019

Retour aux Etats-Unis jeudi avec trois statistiques US potentiellement influente sur l’EUR/USD et d’autres paires de devises du Forex : Les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice de la Fed de Philadelphie et les ventes de logements existants.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage US (14h30) sont attendues en baisse à 224k contre 252k la semaine précédente. L’indice de la Fed de Philadelphie également attendu à 14h30 est quant à lui attendu en déclin à 8 points après 10.4 points le mois précédent. Enfin, les ventes de logements existants devraient reculer de -0.2% après +1.9% précédemment selon les prévisions des économistes.

Vendredi 20 décembre 2019

Pour le dernier jour de la semaine, l’événement central sera la publication de la troisième estimation du PIB US du T3 2019. Les économistes ne s’attendent à aucune révision, avec une croissance prévue à 2.1% en données trimestrielles.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan sera également au programme, et devrait rester stable à 99.2 points selon la moyenne des prévisions des économistes.

