Comment la guerre commerciale Chine-USA va évoluer en 2020? Quel impact sur l’économie et les marchés?

Selon les analystes de Nordea Markets, la guerre commerciale a été le sujet brûlant de l’économie mondiale et des marchés financiers en 2019, car l’incertitude accrue a été destructrice et a freiné les décisions d’investissement.

” Un examen plus approfondi des statistiques commerciales confirme que la guerre commerciale est un jeu perdant, car la liste des pays qui parviennent à tirer certains avantages de la réorientation des flux commerciaux est très courte. Jusqu’à présent, la capacité à tirer profit de la guerre commerciale ne semble pas être le facteur déterminant pour les taux d’intérêt et les devises dans l’espace euro”.

“Notre intuition est que les implications des marchés financiers pour les quelques gagnants de la guerre commerciale ne seront matériellement visibles qu’avec le temps, à mesure que les bénéfices s’accumulent.”

Les analystes de Nordea Markets estiment également que nous ne connaissons pas tous les détails de l’accord de la première phase annoncé récemment et rappellent que le texte sera finalisé en janvier.

“Comme prévu, cependant, l’accord se concentre sur la stimulation du commerce bilatéral, ainsi que sur des réductions mineures des droits de douane existants. Selon les États-Unis, la Chine a promis de stimuler ses importations en provenance des États-Unis (y compris les produits agricoles) de 200 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. Cela représenterait une augmentation énorme, mais nous avons besoin de plus de détails pour estimer l’éventuel impact, par exemple pour l’UE”.

“Les promesses de la Chine de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et de libéraliser le secteur financier ont été mises sur la table de nombreuses fois auparavant, mais elles ne devraient pas changer radicalement l’environnement commercial des entreprises étrangères en Chine “.

“Dans l’ensemble, nous voyons l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine comme une continuation des accords antérieurs de Trump avec le Mexique, le Canada et le Japon – beaucoup plus de paroles que de contenu.”

