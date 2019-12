Crypto-monnaies : Le XRP monte alors que la valorisation de Ripple dépasse les $10 Mds après une levée de fonds

Ripple, la start-up Blockchain qui émet la crypto-monnaie XRP, dit qu’elle a réuni une série d’investissements de 200 millions de dollars, ce qui porte sa valorisation totale à 10 milliards de dollars.

La levée de fonds a été menée par la société d’investissement new-yorkaise Tetragon, a déclaré Ripple vendredi, tandis que la société japonaise SBI Holdings et la société de capital-risque Route 66 Ventures, basée en Virginie, ont également investi.

Fondée en 2012, Ripple est devenue célèbre à la fin de 2017 lorsque la valeur du XRP, la cryptomonnaire qu’elle a contribué à créer, a grimpé en flèche aux côtés d’une multitude d’autres pièces de monnaie virtuelles.

L’entreprise utilise le XRP pour faciliter les transactions transfrontalières de son réseau d’institutions financières, tandis qu’elle utilise également un système de messagerie interbancaire – et constitue au final une véritable alternative à Swift, basée sur la technologie blockchain – qui est utilisé par les banques pour envoyer de l’argent dans le monde entier.

“Nous sommes dans une position financière solide pour réaliser notre vision “, a déclaré le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans un communiqué. “Alors que d’autres dans l’espace de la chaîne de distribution ont ralenti leur croissance ou même fermé, nous avons accéléré notre élan et notre leadership industriel tout au long de 2019.”

Alors que le XRP a augmenté de plus de 3 $ en janvier 2018, la troisième plus grande monnaie numérique au monde a depuis lors considérablement diminué et se situe actuellement à environ 19 cents. La crypto a augmenté de plus de 3% vendredi à la suite des nouvelles de financement de Ripple.

Ripple tire une partie importante de ses revenus de la vente de ses participations dans XRP. Selon le journal The Block, Ripple a vendu pour 260 millions de dollars de crypto-monnaie au cours de l’année dernière. L’autre grande partie de ses revenus provient des transactions avec les banques et les institutions financières qui utilisent sa technologie pour les transferts d’argent.

Ripple affirme qu’elle a maintenant plus de 300 clients dans le monde entier. La société a signé des accords de partenariat avec des géants de l’industrie allant de Santander à American Express.

