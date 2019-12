EUR/USD: Le profil de l’Euro-Dollar reste baissier alors que débute la semaine la plus dangereuse de l’année

L’Euro-Dollar affiche un profil graphique intéressant, alors que débute la semaine la plus « dangereuse » de l’année, celle ou le recul de la liquidité rend plus probables les mouvements imprévisibles et les hausses subites de volatilité.

Rappelons que la semaine dernière a été difficile pour l’EUR/USD, avec une chute entre un pic à 1.1174 mardi, et un creux à 1.1065 vendredi, face à un calendrier économique chargé, mais aussi face à un contexte technique baissier, puisque les mouvements de la semaine dernière correspondaient à un échec haussier sur la moyenne mobile 200 jours suivi d’un retour su la moyenne mobile 100 jours, un cas d’école d’analyse technique.

Cette semaine, l’Euro sera plus ou moins livré à lui-même, avec pour seule statistique importante les ventes de logements neufs US, ce lundi à 16h. Les fêtes de fin d’année allègent en effet considérablement le rythme des publications économiques.

D’un point de vue graphique, on notera en données horaires que la moyenne mobile 100 heures est passée sous la moyenne mobile 200 heures peu après la réouverture hebdomadaire du forex hier, ce qui constitue un signal baissier important.

Si la chute se poursuit, le plus bas de vendredi à 1.1065 sera à considérer comme un support majeur, puisqu’il correspond également au positionnement actuel de la moyenne mobile 100 jours.

Ainsi, une cassure sous ce seuil constituerait un signal baissier clé qui mettrait en ligne de mire le seuil psychologique capital de 1.10.

A la hausse, le seuil psychologique de 1.11, puis les moyennes mobiles 100 et 200 heures à 1.1120-26, et la moyenne mobile 200 jours à 1.1147 sont les premiers obstacles à prendre en compte avant le seuil psychologique de 1.12.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1080 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.