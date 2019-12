EUR/USD: L’Euro-Dollar bloque sous 1.1150 avant une nouvelle journée au calendrier chargé

La paire EUR/USD maintient un biais globalement positif, mais reste à bonne distance de ses récents sommets, et semble avoir des difficultés à se maintenir au-dessus de 1.1150 malgré plusieurs tests.

Rappelons que hier, la paire EUR/USD avait bien résisté aux PMI européens globalement mitigés, et n’avait pas non plus affiché de réaction particulière face au PMI manufacturier US décevant ou à l’indice de la Fed de New-York lui aussi sous le consensus.

Après tout, les investisseurs étaient surtout concentrés sur la digestion de l’accord commercial Chine-USA confirmé au cours du weekend après les premières annonces de vendredi dernier.

Ce mardi, le calendrier économique pourrait donc de nouveau jouer un rôle plus important dans l’évolution de l’Euro-Dollar.

On surveillera donc la balance commerciale de la zone euro à 11h, avant les permis de construire et mises en chantiers US à 14h30, la production industrielle US à 15h15, et le rapport JOLTS sur les offres d’emplois US à 16h.

D’un point de vue graphique, 1.1150 est une résistance immédiate, avant le sommet de la semaine dernière à 1.12. A la baisse, le premier support se situe sur la moyenne mobile 100 heures à 1.1133.

Une cassure sous seuil affaiblirait le profil haussier de l’Euro, cependant, ce n’est que sous la moyenne mobile 200 jours (1.1106) et sous le seuil psychologique de 1.11 que l’on pourra miser sur un retournement baissier, avec dans ce cas le creux du 6 décembre à 1.1040 et le seuil psychologique clé de 1.10 comme premiers objectifs baissiers potentiels à surveiller.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1140 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

