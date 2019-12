EUR/USD: L’Euro faiblit mais n’a pas dit son dernier mot, le point sur les seuils et événements à surveiller ce mercredi

Incapable de progresser de façon significative, la paire EUR/USD affiche un profil de moins en moins haussier depuis le début de la semaine.

Rappelons qu’au terme d’une semaine de rebond, l’Euro avait nettement reculé vendredi dernier, mais pas suffisamment pour valider un retournement baissier d’un point de vue graphique.

L’EUR/USD avait ainsi débuté cette nouvelle semaine en hausse vers 1.1125, et a accentué sa progression jusqu’à un pic à 1.1175 hier après-midi, mais des statistiques US meilleures que prévues sont ensuite venues soutenir le dollar et ont donc impacté mécaniquement l’EUR/USD à la baisse.

D’un point de vue graphique, il est encore bien trop tôt pour parler de retournement baissier, mais la cassure sous la moyenne mobile 100 heures de la nuit dernière n’en constitue pas moins un signal négatif. Le prochain seuil à surveiller à court terme sera la moyenne mobile 200 heures à 1.1113, avant le seuil psychologique de 1.11.

A la hausse, un retour confirmé au-dessus de 1.1150, où se trouve la moyenne mobile 200 jours, est nécessaire pour que l’Euro-Dollar renoue avec un profil plus franchement haussier.

Dans ce cas, le seuil psychologique de 1.12 sera la prochaine cible.

En ce qui concerne les événements du calendrier économique à surveiller ce mercredi, on notera que les traders attendront l’indice IFO du climat des affaires allemand à 10h, puis l’IPC de la zone euro du mois de novembre à 11h.

Le consensus des économistes anticipe une hausse à 95.5 points, contre 95 points précédemment pour l’indice IFO. L’IPC de la zone euro pour le mois de Novembre devrait quant à lui afficher un recul de -0.3% contre 0.1% précédemment.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1135 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

