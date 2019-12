EUR/USD: L’Euro touche 1.12 face aux résultats des élections UK, ventes au détail US et guerre commerciale au centre de l’attention pour terminer la semaine

Après avoir profité de la réunion de la Fed mercredi soir, puis après avoir peu réagi face à la réunion de la BCE hier après-midi, la paire EUR/USD a salué le résultat positif des élections britanniques hier soir, marquant un pic à 1.12 après un creux journalier à 1.11.

Le sondage d’Ipsos Mori – commandé par Sky News, la BBC et ITV – a été publié peu après la fermeture des bureaux de vote au Royaume-Uni, à 22 heures, heure de Londres, et a immédiatement boosté la Livre et dans une moindre mesure l’Euro.

Le sondage prévoyait que les conservateurs gagneraient 368 sièges au Parlement, soit un gain de 50 sièges par rapport aux élections de 2017.

Depuis, les différents sondages et décomptes n’ont fait que confirmer ce résultat.

Sur le GBP/USD, la hausse a dépassé les 450 pips, la paire ayant été jusqu’à tester le seuil psychologique clé de 1.35.

D’un point de vue technique on notera qu’outre le test de 1.12, la hausse d’hier a permis à la paire EUR/USD de passer au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, ce qui constitue un signal haussier clé.

Dans l’immédiat, on surveillera donc cet indicateur situé actuellement à 1.1153 en tant que support immédiat, avant le seuil psychologique de 1.11.

A la hausse, le premier obstacle se situe sur 1.12, avant 1.1250.

On notera également que l’actualité d’hier a aussi été marquée par les annonces et rumeurs selon lesquelles la Chine et les Etats-Unis seraient parvenu à un accord dans le cadre de leur guerre commerciale.

Cela a soutenu le Dollar dans un premier temps, mais au final, l’optimisme du marché face à cette nouvelle pourrait également constituer un facteur haussier pour l’Euro.

On surveillera donc toute confirmation officielle éventuelle à ce sujet ce vendredi.

Outre la guerre commerciale, les traders surveilleront également de près les ventes au détail US du mois de novembre à 14h30. Ces chiffres, qui incluent notamment le Black Friday, devraient être surveillés de près, et pourrait largement influencer le Dollar.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1165 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

