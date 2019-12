EUR/USD : Quels sont les prochains objectifs sur l’Euro-Dollar suite au rallye de Noel?

La paire EUR/USD s’est offert un « rallye de Noel », entre un creux à 1.1068 environ le 24 décembre, et un pic à 1.1120 tôt ce vendredi 27 décembre.

Aucune statistique importante n’a pu être observée, mais on notera que l’optimisme commercial pèse sur le dollar.

Les traders asiatiques ont vendu des dollars américains la nuit dernière, aidant l’EUR/USD dans sa hausse.

Rappelons que le président américain Donald Trump a déclaré mardi que lui et le président chinois Xi Jinping organiseront une cérémonie pour signer la première phase de l’accord commercial conclu au début du mois.

“Nous allons procéder à une signature plus rapide parce que nous voulons que cela se fasse. L’accord est fait, il est en train d’être traduit en ce moment même “, a déclaré Trump aux journalistes.

L’apaisement des tensions commerciales est par ailleurs une bonne nouvelle pour l’Allemagne. La guerre commerciale de 18 mois entre les Etats-Unis et la Chine avait poussé la puissance manufacturière et la plus grande économie de la zone euro au bord de la récession.

En conséquence, le dollar pourrait continuer à perdre du terrain lors de la session européenne ce vendredi – d’autant plus que le dynamisme du marché des actions devrait se poursuivre avec Amazon, le géant du commerce électronique, qui annonce une saison des fêtes record.

D’un point de vue technique, on notera que l’EUR/USD est passée au-dessus de ses moyennes mobiles 100 et 200 heures, et au-dessus du seuil psychologique de 1.11, 3 signaux positifs importants.

Avec du recul en données journalières, on se rend compte que l’actuel rebond correspond à une prise d’appui sur la moyenne mobile 100 jours à 1.1060. Ce seuil sera donc le premier support clé à surveiller en cas de cassure sous 1.11.

A la hausse, la moyenne mobile 200 jours à 1.1143 sera le premier obstacle important avant le seuil psychologique de 1.12.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1115 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

