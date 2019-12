EUR/USD: Un retournement baissier de fond reste possible, attention au calendrier chargé du jour

La paire EUR/USD a chuté hier, mais regagne du terrain depuis tôt ce matin, conservant cependant un profil globalement fragile.

Rappelons qu’après avoir cassé sous la moyenne mobile 100 heures dans la nuit de mardi à mercredi, la paire Euro-Dollar a accentué sa baisse jusqu’à un creux à 1.1110, vers la moyenne mobile 200 heures, qui semble avoir joué le rôle de support.

Depuis ce matin, l’EUR/USD entame un rebond depuis ce seuil, et vient de toucher la moyenne mobile 100 heures, actuellement à 1.1138.

Si ce seuil bloque la hausse, on surveiller la moyenne mobile 200 heures et le seuil psychologique de 1.11 comme premiers supports à court terme.

Si l’EUR/USD parvient à casser au-dessus de la MM100h, les cibles potentielles se situent à 1.1150, 1.1175 (commet de cette semaine) et 1.12 (seuil psychologique et sommet de la semaine dernière).

Mais au final, en prenant du recul, on constate que l’EUR/USD reste pour l’instant dans une configuration de retournement de tendance, qui sera confirmé en cas de cassure sous 1.11.

Un calendrier économique chargé attend l’Euro-Dollar ce jeudi

Du point de vue des catalyseurs potentiels, on notera que le calendrier économique du jour contient plusieurs événements susceptibles d’influencer les échanges.

A 13h, la Banque Centrale d’Angleterre publiera les conclusions de sa dernière réunion de politique monétaire de l’année 2019, ce qui pourra éventuellement influencer le GBP, et également l’Euro par corrélation.

A 14h30, on surveillera les inscriptions hebdomadaires au chômage US et l’indice de la Fed de Philadelphie. Les inscriptions au chômage sont attendues en basse à 225k, après la hausse surprise à 252k la semaine précédente. L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est quant à lui prévu en baisse à 8 points après 10.4 points le mois précédent.

Enfin, à 16h, les traders forex intéressés par le Dollar et toutes les paires de devises liées surveilleront les ventes de logements existants US, attendus en baisse de 0.2% pour le mois de novembre après +1.9% le mois précédent.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1135 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

