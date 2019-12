EUR/USD: Vers une cassure sous la moyenne mobile 100 jours et une accélération baissière vers 1.10 pour Noel?

La paire EUR/USD conserve un profil globalement baissier ce mardi à la veille de Noel, malgré une consolidation haussière hier.

Rappelons que hier, les commandes de biens durables US et les ventes de logements neufs se sont révélées décevantes, ce qui avait légèrement pesé sur le Dollar et soutenu EUR/USD.

Ce mardi, seul l’indice de la Fed de Richmond sera attendu, et le consensus anticipe une hausse à 9 points après -1 point le mois précédent.

D’un point de vue technique, la configuration graphique vendeuse qui domine les échanges depuis le pic juste sous 1.12 du 12 décembre reste valable, et la baisse pourrait donc reprendre à tout moment.

Si cela se confirme, le premier soutien à surveiller sera le creux de la semaine dernière à 1.1065. On notera que ce seuil correspond à peu près au positionnement actuel de la moyenne mobile 100 jours, à 1.1062, ce qui renforce grandement son importance.

En cas de cassure sous ce seuil clé, on pourrait donc s’attendre à une accélération ver le sud. Dans ce cas, le seuil psychologique majeur de 1.10 fera figure de premier objectif potentiel, avant le creux du 29 novembre à 1.0980, et le creux du mois d’octobre à 1.0880.

Si les haussiers font un retour en force, le seuil psychologique de 1.11 sera le premier obstacle à franchir, avant la moyenne mobile 200 jours à 1.1145, puis le seuil psychologique de 1.12.

Enfin, pour compléter ces constatations graphiques, nous vous proposons de consulter l’avis récent de la Danske Bank au sujet des perspectives à moyen-long terme de l’EUR/USD :

« Bien que nous ayons récemment porté notre prévision à 12 mois à 1,15, nous pensons toujours que le manque de perspective de hausse des taux devrait limiter la hausse de la paire, c’est-à-dire que la BCE est essentiellement une constante dans les facteurs influençant le forex pour le moment. L’amélioration des prévisions de croissance mondiale, la hausse des prix des matières premières, les prévisions d’inflation et la hausse générale des prix des actions continuent d’avoir peu ou pas de corrélation avec les mouvements de l’euro, mais ont été assez favorables à d’autres devises telles que SEK ou encore NOK. Nous attendons donc que l’EUR/USD continue de s’établir vers 1,11 à horizon 1 à 3 mois. »

Graphique EUR/USD H1

