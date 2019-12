GBP/USD: Que faut-il attendre de la Livre après son bond de plus de 400 pips hier soir? Nouvelle période d’incertitude en vue?

La livre sterling entrera dans le premier trimestre de 2020 avec un certain potentiel de hausse, selon les experts en devises, après la victoire écrasante du Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson aux élections britanniques.

La livre a bondi de plus de 2 % lorsque l’ampleur de la victoire est devenue évidente, après qu’un premier sondage de sortie a projeté une énorme majorité conservatrice de 86 sièges, le câble atteignant finalement 1,3515 $.

Les marchés ont bénéficié de la certitude à court terme offerte par l’octroi à Johnson d’une licence lui permettant de faire passer son accord Brexit au Parlement avant l’échéance du 31 janvier.

Toutefois, les analystes forex s’attendent à ce que cette hausse soit contenue alors que le Royaume-Uni entre dans la nouvelle phase, tout aussi difficile, de la négociation de ses futures relations commerciales avec le bloc avant la fin de 2020.

On s’attend à ce que les fondamentaux de l’économie du pays reprennent le dessus sur les discussions commerciales pour stimuler l’activité de la livre sterling au cours de la nouvelle année.

“À court terme, la livre devrait maintenant connaître une tendance assez calme jusqu’à la fin de l’année, offrant un répit bienvenu aux entreprises et aux investisseurs “, a déclaré Sébastien Clements, analyste monétaire chez OFX, à CNBC.

“Toutefois, le paysage de la monnaie au cours des trois prochains mois est moins certain et dépend fortement de l’échéance du 31 janvier du Brexit. Si l’accord de Boris Johnson passe, on peut s’attendre à un nouveau rallye de la livre, mais après cette date, nous entrons essentiellement dans l’inconnu.”

En supposant que l’accord de Johnson soit conclu le mois prochain, l’évolution de la livre sterling dépendra alors des progrès réalisés par le Royaume-Uni dans ses négociations commerciales avec l’UE et d’autres partenaires commerciaux. Clements a suggéré que, dans l’intervalle, le GBP pourrait se rattacher temporairement aux données économiques traditionnelles plutôt qu’aux manchettes de Brexit.

Graphique GBP/USD D1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.