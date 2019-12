L’année 2020 sera-t-elle l’occasion d’une forte chute du Dollar US sur le Forex?

La force du dollar a été un point sensible pour les multinationales qui déclarent des bénéfices, mais cela pourrait changer en 2020 et la monnaie pourrait créer un certain avantage pour le marché boursier.

Les analystes de Wall Street s’attendent à une baisse du dollar en 2020, et il a déjà commencé à glisser, avec une baisse jusqu’à présent de l’indice du dollar au quatrième trimestre de 2,6 % et de 1,5 % en décembre. Pour l’ensemble de 2019, l’indice du dollar n’a augmenté que d’environ un demi pour cent et il a augmenté d’environ 5 % au cours des deux dernières années.

Pour les sociétés du S&P 500, environ 43 % de leurs revenus proviennent de ventes à l’étranger, selon les indices S&P Dow Jones. Si le dollar s’affaiblit, les biens et services vendus par ces entreprises deviennent moins chers pour les clients étrangers. Cela devrait à son tour favoriser les bénéfices des entreprises et stimuler les exportations américaines.

“Je pense que c’est un compromis “, a déclaré Marc Chandler, stratégiste en chef du marché chez Bannockburn Global Forex. “La conversion en dollars de ces bénéfices étrangers peut être utile, mais si la raison de la baisse du dollar est due au ralentissement de l’économie américaine, cela va compenser l’avantage de la conversion. Pourquoi le dollar va-t-il baisser ? Parce que l’économie américaine converge avec le reste du monde, mais ce ne sera pas aussi bon pour l’économie américaine.

Chandler s’attend à ce que l’euro continue de réaliser des gains par rapport au dollar, et il semble que les indices PMI européens sont en train d’atteindre un creux alors que les États-Unis semblent se diriger vers une croissance plus faible.

“Est-ce que c’est juste les mauvaises choses aux États-Unis ? Non, cela peut être une bonne nouvelle à l’étranger “, a déclaré M. Chandler. “Le grand thème a été que les États-Unis ont été beaucoup plus forts que l’Europe ou le Japon. Peut-être que l’écart de croissance se rétrécit.”

Julian Emanuel, stratège en chef des actions américaines et des produits dérivés chez BTIG, a déclaré qu’il ne pense pas que la faiblesse du dollar soit nécessairement due à des développements négatifs aux États-Unis. La première phase de l’accord commercial avec la Chine et un nouveau traité commercial avec le Canada et le Mexique ont mis en place d’autres régions du monde pour mieux faire sur le plan économique.

” Nous sommes tout à fait d’accord avec l’idée d’un dollar faible. À notre avis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait se produire. C’est surtout la raison vertueuse “, a déclaré M. Emanuel. “En gros, le reste du monde nous rattrape. Que ce soit à cause des progrès sur le front de la guerre commerciale ou des progrès en termes de Brexit. Quoi qu’il en soit, nous pensons que l’écart entre les résultats économiques des États-Unis et ceux du reste du monde va se réduire.”

Emanuel a dit qu’il s’attendait à voir le dollar perdre environ 3 à 5 % en 2020, et cette baisse est bonne pour les bénéfices des sociétés.

“Ce que nous avons dit, c’est qu’un mouvement de 1 % du dollar, alors que vous regardez le S&P 500, est susceptible de causer un changement de 30 points de base dans les bénéfices “, a-t-il dit. “Si le dollar bouge de 3 à 5 %, vous pourriez voir un vent arrière de 1 à 1,5 % sur les bénéfices du S&P 500.

L’année électorale sera probablement une période où le dollar s’affaiblit, et il pourrait s’affaiblir davantage s’il y a de l’incertitude, comme l’ascension d’un candidat qui a des politiques défavorables aux entreprises. Selon les analystes, le marché perçoit actuellement le président Donald Trump comme étant réélu.

” Le président a été très, très efficace pour atteindre les résultats du marché auxquels il pensait. Il voulait un dollar plus faible et il le veut certainement à l’approche des élections, car un dollar plus faible entraîne une hausse des exportations, sans parler des bénéfices du S&P 500 “, a déclaré M. Emanuel. “Le côté moins vertueux de la chose est que cela pourrait être une de ces choses où le marché attribue un plus grand risque politique aux États-Unis par rapport au reste du monde, qui semble s’en sortir tout seul.”

Emanuel a dit qu’il était neutre en ce qui concerne la technologie, bien que celle-ci devrait être aidée par un dollar plus faible. Il est actuellement favorable au secteur de l’énergie, qui a été battu. “Sur le long terme, l’énergie a eu tendance à être inversement corrélée à un dollar en baisse. Elle a tendance à surperformer lorsque le dollar est en baisse “, a-t-il déclaré. “Avec un dollar plus faible, la théorie veut que les consommateurs d’énergie aient plus de pouvoir d’achat, qu’il s’agisse des exportations américaines ou autres.”

Mais M. Chandler a déclaré que même les effets positifs d’un dollar plus faible pourraient ne pas suffire à sauver l’économie, et il s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine prenne d’autres mesures d’assouplissement l’an prochain. “Un dollar plus faible pourrait rendre les exportations américaines attrayantes. Les États-Unis n’exportent qu’environ 14 à 15 % de leur PIB. C’est une petite partie de l’économie. Il ne compensera pas suffisamment si le consommateur se retire vraiment “, a-t-il dit, ajoutant que le consommateur représente environ 70 % de l’économie américaine.

