Le Bitcoin a accentué son rebond dimanche, quels sont les supports et résistances à prendre en compte à ce stade?

Dimanche, le prix de Bitcoin a accentué sa remontée pour passer de 7 115 $ à 7 642 $, fournissant un gain de 7 % et une clôture hebdomadaire étonnamment forte, qui a conduit certains analystes à suggérer qu’un renversement de tendance est en cours sur la première crypto-monnaie par capitalisation.

Le fort mouvement à la hausse a amené le prix au-dessus des résistances de 7 400 $ et 7 600 $, ce qui signifie que les traders vont maintenant chercher à clôturer au-dessus de 7 600 $ et ensuite s’essayer à la résistance de 7 800 $.

Étant donné que le mouvement de la crypto-monnaie a eu lieu dimanche, il y a maintenant un écart de prix à terme du CME à 7 230 $, qui, selon les récentes mesures de prix, cherchera probablement à se combler à un moment donné dans l’avenir.

Le prix s’est arrêté juste sur la moyenne mobile exponentielle (DMA) de 50 jours et les traders auront noté la divergence haussière sur le MACD journalier. Si le prix peut dépasser la moyenne mobile exponentielle (DMA) de 50 jours, des gains supplémentaires vers 8 000 $ semblent probables.

Le mouvement à 7 600 $ semble également avoir repoussé la possibilité que le prix de Bitcoin revienne à ses plus bas récents en dessous de 7 000 $ et le graphique en données de 4 heures montre que le prix doit revenir au-dessus de 7 600 $ et atteindre un plus haut au-dessus de 7 850 $ pour confirmer la hausse.

Enfin, on notera que sur 24 heures le Bitcoin affiche actuellement une hausse de 4.7% sur 24 heures et de 6.32% sur une semaine. L’Ethereum quant à lui gagne 3.16% sur 24 heures, mais perd toujours -5.76% sur une semaine. Enfin, le XRP de Ripple, qui gagne 1.4% depuis hier, perd 8.29% sur une semaine.

