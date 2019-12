Le Bitcoin plonge cette semaine, entrainant la plupart des crypto-monnaies, le points sur les seuils et signaux à surveiller

Le Bitcoin et la plupart des autres crypto-monnaies plongent depuis quelques jours, faisant suite à plusieurs jours d’incertitude et de très faible volatilité.

Après un pic à 7300$ vendredi dernier, le Bitcoin a en effet marqué un creux à 6545$ hier soir, soit une chute de plus de 10% sur quelques jours.

Comme c’est souvent le cas sur les crypto-monnaies, les facteurs fondamentaux à l’origine de cette baisse, s’ils existent, sont peu clairs. Aucune information importante, que ce soit positive ou négative, ne peut en effet être relevée dans la presse spécialisée ces derniers jours.

D’un point de vue technique, le BTC/USD affiche cependant un profil clairement vendeur. Dans le casdre d’une éventuelle poursuite de la baisse, les traders surveilleront le seuil de 6515$, le plus bas du 25 novembre, en tant que support immédiat.

Sous ce seuil, il sera difficile de trouver d’autres soutiens potentiel avant le seuil psychologique majeur de 6000$.

A la hausse, la première résistance potentielle se trouve sur le seuil psychologique de 7000$, avant 8000$, puis la moyenne mobile 200 jours à 8300$.

Enfin, on notera que bien que ce soit le Bitcoin qui soit suivi par les autres crypto-monnaies, et non l’inverse, les Altcoins affichent des chutes bien plus importantes que le Bitcoin ces derniers jours.

Sur 7 jours, le Bitcoin recule actuellement d’environ 8%, mais l’Ethereum (ETH/USD) affiche un recul presque deux fois plus prononcé sur la même période, avec une chute de 15.40%. Le Ripple (XRP/USD) , la troisième plus importante crypto-monnaie en termes de capitalisation, abandonne quant près de 17%. Enfin, les 4ème et 5ème plus importantes cryptos, le Bitcoin Cash (BCH/USD) et le Litecoin (LTC/USD), affichent des baisses de de 14.8% et 15.25% respectivement.

Actuellement, le Bitcoin évolue proche de ses creux d’hier soir, à 6590$ environ.

Graphique BTC/USD en données horaires

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.