L’EUR/USD devrait chuter à 1.09 à horizon 3 mois et revenir à 1.11 à horizon 12 mois selon Rabobank

Dans une note récente, les analystes de Rabobank prévoient une chute de la paire EUR/USD à 1,09 sur une période de trois mois et à 1,11 sur neuf mois.

“Ce qui est mauvais pour l’économie américaine, cependant, est enviable pour l’économie mondiale. Nous nous attendons à ce que toute baisse du dollar jusqu’à la fin de l’année prochaine soit modérée, car d’autres banques centrales fournissent également des conditions de politique monétaire plus souples. En Australie, cela pourrait signifier que l’assouplissement quantitatif est déployé pour la première fois”.

“Au cours des deux dernières années, le marché a sous-estimé la force du dollar par rapport à l’euro. Ce qui a changé depuis le début de cette période est que le marché n’est plus à court de dollar, ce qui signifie qu’il devrait devenir plus sensible à toute mauvaise nouvelle. La constante est que le dollar reste la seule monnaie dominante sur le système de paiement mondial et que l’économie américaine continue de bien se comporter par rapport aux autres grands pays”.

“Nous voyons un potentiel de baisse de l’EUR/USD au printemps. Cependant, nous pensons que la Fed va réduire les taux d’intérêt de manière agressive jusqu’à la fin de l’année et nous voyons la possibilité que le dollar perde du terrain au cours du second semestre 2020”.

En ce qui concerne USD/JPY, la banque estime que l’optimisme relatif de la BoJ concernant la consommation intérieure, combiné à un soutien budgétaire supplémentaire du gouvernement japonais, suggère que les paramètres de la politique monétaire sont probablement en attente pour le moment.

“A la marge, cela pourrait soutenir le yen, bien que le niveau relatif d’appétit pour le risque soit susceptible d’être un plus grand moteur pour la monnaie dans les mois à venir.”

” Des nouvelles positives concernant un accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine pourraient maintenir le USD/JPY dans le haut de sa fourchette au début de 2020. Toutefois, nous voyons réapparaître des tensions commerciales et des craintes de croissance, ce qui devrait peser sur l’USD/JPY plus tard dans l’année”.

