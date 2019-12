Once d’or : configuration technique en drapeau haussier de moyen/long terme

Alors que les indices boursiers internationaux inscrivent de nouveaux records annuels et historiques pour certains, cette année 2019 clairement en mode « Risk On » n’a pas vu les capitaux se désengager des valeurs à l’aspect refuge traditionnel. C’est notamment le cas pour le cours de l’or qui gagne plus de 15% cette année, l’indice S&P 500 s’appréciant quant à lui de 28%. Le mouvement haussier de l’or reste donc parfaitement en place et cela augure de bonnes perspectives haussières pour l’année 2020.

PERFORMANCE 2019 COMPARÉE ENTRE L’OR ET LE S&P500

Sur le marché des matières premières et au sein du compartiment des métaux précieux, l’once d’or a réengagé une tendance haussière à proximité des 1000$ dans le courant de l’année 2016, s’installant ensuite dans une phase sans tendance et dans un volume d’échange réduit. Sur ce sujet du volume d’échange, la meilleure façon d’obtenir une information fiable est de se référer au rapport COT (Commitment Of Traders) de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux Etats-Unis. La position ouverte des traders institutionnels sur contrat futures avec le sous-jacent Or, négocié sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) a commencé à se retourner à la hausse au début de l’année 2018, un retour du volume vers les positions longues qui a coïncidé avec le point de départ d’une tendance haussière marquée et qui a culminé lors de l’été 2019 à 1550$ ; un prix important sur le plan technique.

Le second socle intact est la courbe des taux d’intérêt des grandes économies occidentales, qui en dépit d’une légère repentification, reste très basse et souvent négative. Pour l’année 2020, la politique monétaire des grandes Banques Centrales sera encore cruciale pour la tendance de fond des métaux précieux. La Banque Centrale Européenne (BCE) de Christine Lagarde va maintenir la trajectoire ultra-accommodante en raison du risque de récession grandissant pour l’Allemagne en 2020, quant à la Réserve Fédérale de Jay Powell, le cycle baissier du taux d’intérêt des fed funds pourrait reprendre l’année prochaine avec une pression accrue de l’Administration Trump.

L’Or a retrouvé son rôle de « valeur refuge » contre le risque systémique macro-économique mondial. Par contre, la corrélation inversée avec la tendance des grands indices boursiers n’a plus cours, ces deux marchés enregistrant ensemble une performance relative positive. Mais nous pouvons tout de même admettre que dans le cas d’une correction des actions en 2020, cela serait au pire neutre pour l’or, au mieux un facteur de hausse supplémentaire.

Sur le marché des changes, le dollar US conserve aussi un potentiel de correction du fait de son positionnement générale actuel vis-à-vis d’un panier de devises majeures. La FED « peut » produire un effet baissier sur le dollar US en 2020, ce qui représente un soutien de plus (probablement plus marginal que les autres facteurs d’influence) à la hausse du prix des métaux précieux.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or construit une configuration en drapeau haussier depuis l’été dernier, une pause classique avant reprise de la hausse alors que les indices boursiers établissaient de nouveaux records. Mais afin de donner un signal technique ouvrant en cible le record de 2000$, il reste impératif de s’affranchir de la résistance mensuelle à 1550$.

