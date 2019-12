Pourquoi l’Or devrait continuer à briller sur les marchés en 2020 ?

L’or pourrait être un investissement intéressant pour l’année à venir, après une année 2019 déjà très positive. C’est en effet ce que déclare Byron Wien, le spécialiste des investissements de Blackstone :

“Regardez l’or en 2020. Il a une chance d’être un investissement intéressant. »

C’est ainsi que l’investisseur chevronné a décrit les perspectives du métal jaune dans les 12 prochains mois, au cours d’une entrevue accordée à CNBC.

Wien n’a pas fourni plus de précisions sur ses estimations pour l’or ni sur l’orientation précise des échanges d’or en 2020.

Toutefois, ses commentaires sont arrivés au moment où le précieux produit de base était sur le point de connaître l’un de ses plus forts gains quotidiens depuis la fin novembre et son plus haut niveau depuis le début du mois dernier, dépassant un niveau psychologiquement significatif de plus de 1 500 $ l’once brièvement le 24 décembre.

L’or a gagné 17,3 % jusqu’à présent cette année, selon les données de FactSet, sur la base du contrat future le plus actif. Il s’agit d’une hausse relativement saine pour ce métal, compte tenu du fait que les actions, qui ont tendance à évoluer dans le sens opposé à celui de l’or, se négocient près des plus hauts niveaux de tous les temps.

En effet, l’indice Dow Jones Industrial Average a gagné 22,3 % jusqu’à maintenant en 2019, l’indice S&P 500 a grimpé de près de 29 % au cours de la même période et l’indice Nasdaq Composite a progressé de près de 35 %, ce qui met ces indices sur la voie de leurs plus importants gains annuels depuis des années.

Qu’est-ce qui maintient l’or à flot alors que les actions sont à la hausse ? En partie, on craint que le marché boursier ne recule après une année 2019 essentiellement haussière.

Mais les experts en matières premières disent aussi qu’une détente entre les États-Unis et la Chine sur le front commercial pourrait contribuer à créer un sentiment haussier autour de l’appétit pour l’or.

Pendant ce temps, les tendances saisonnières pourraient aussi aider l’or à se raffermir en janvier. Depuis 1980, janvier est l’un des meilleurs mois pour l’or, avec un gain moyen de 1,53 % durant le mois, selon les données du marché Dow Jones.

Le meilleur mois pour l’or est cependant le mois d’août, où le métal précieux gagne en moyenne 1,57 % (voir le tableau ci-dessous) :

Le mois de janvier, cependant, est généralement une forte période d’achat de l’or, les investisseurs asiatiques s’intéressant généralement à cette matière première à l’approche du Nouvel An lunaire, lorsque l’or est offert en cadeau.

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.