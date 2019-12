Prévisions Macro 2020 : Poursuite de la guerre commerciale Chine-USA et reprise des baisses de taux de la Fed en vue

La fin de l’année approche, et le temps est donc venu de faire le point sur les principaux dossiers susceptibles d’influencer les marchés financiers en 2020 d’un point de vue macroéconomique.

En 2019, c’est la Fed et la guerre commerciale Chine-USA qui ont clairement eu le plus d’impact sur les marchés financiers. Or, cela devrait rester le cas en 2020.

Nous vous proposons donc dans cet article nos prévisions pour l’évolution de ces deux dossiers au cours des prochaines mois, dans un scénario selon lequel la Fed reprend ses baisses de taux, tandis que les Etats-Unis et la Chine avancent davantage vers la résolution de leur conflit commercial :

La Fed devra à nouveau réduire les taux d’intérêt

L’un des catalyseurs de l’effondrement des marchés boursiers à la fin de 2018 a été le fait que la Fed ait relevé ses taux de 1 % au total au cours de l’année. Le ralentissement de l’économie pour d’autres raisons a mis les investisseurs dans une situation délicate. La Fed a fait marche arrière avec trois réductions de 25 points de base en 2019 et a récemment déclaré qu’elle s’attendait à rester stable au taux actuel de 1,75 % jusqu’en 2020.

Même avec les signes récents de reprise de l’expansion économique, les investisseurs semblent penser qu’il y a encore une bonne chance que la croissance anémique des États-Unis finisse par avoir besoin d’un certain soutien. Après tout, les taux d’intérêt plus élevés de la Fed servent traditionnellement à modérer une économie en surchauffe, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. L’inflation était de 1,5 % jusqu’en septembre (sous la cible de 2 % de la Fed) et le consensus s’attend à ce que la croissance du PIB américain soit de 2 % ou moins en 2020.

Par conséquent, on peut s’attendre à voir au moins une réduction des taux d’intérêt en 2020, alors que la Fed tentera de soutenir l’expansion économique actuelle. D’ailleurs, c’est ce que le marché anticipe actuellement selon l’évolution des marchés monétaires.

La guerre commerciale Chine-USA se poursuivra, mais une nouvelle entente sera conclue

La ” première phase de l’accord commercial ” entre les États-Unis et la Chine a rassuré de nombreux investisseurs, mais il s’agit plus d’une trêve et d’une réduction de certains droits de douane que de toute autre chose. Les négociations entre les deux plus grandes économies du monde se poursuivront en 2020, apportant avec elles toute l’incertitude et l’inquiétude auxquelles nous nous sommes habitués.

Cependant, une source d’incertitude récurrente qui fait la une des journaux va enfin se tarir : le Brexit. Après des années de drame politique, le Royaume-Uni est prêt à quitter l’Union européenne le 31 janvier. Cette date sera suivie d’une période de transition de 11 mois se terminant le 31 décembre 2020.

Pendant cette période, le Royaume-Uni commencera à négocier de nouveaux accords commerciaux, dont un qui redéfinit sa relation avec l’UE elle-même. Le pays cherche également à conclure un accord élargi avec les États-Unis, en espérant que les échanges commerciaux entre les plus grandes et les cinquièmes économies du monde pourront être accrus.

