Top 3 des thèmes à surveiller pour bien trader le forex et les bourses ce mardi 31 décembre 2019

Voici les choses les plus importantes à surveiller sur les marchés financiers pour le dernier jour de trading de l’année 2019 :

Clôture annuelle historique

Le S&P 500 a une chance de franchir une étape supplémentaire en terminant une année 2019 en force. L’indice entrera dans le dernier jour de négociation de l’année en hausse de plus de 28 %, ce qui en fera la meilleure année pour l’indice depuis 2013.

Si l’indice peut augmenter d’environ 1 % mardi – et franchir le niveau de 3 253 – cette année passera le cap de 2013 et deviendra la meilleure année depuis 1997. L’indice a oscillé légèrement en dessous de ce niveau ces derniers jours, dans un contexte de faibles volumes de transactions.

Les titres de grande capitalisation étaient légèrement en baisse lundi, mais ont tout de même affiché une année record. Le Dow Jones Industrial Average est en hausse de plus de 22 % pour l’année, et le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 36 %.

Les trois principaux indices ont grimpé en décembre, ce qui a permis d’éviter une répétition de la liquidation de la fin de l’année dernière qui a préparé le terrain pour la course historique de 2019′s.

Publication des données sur les prix des maisons

Plusieurs nouvelles données économiques donneront aux investisseurs une idée de la situation des consommateurs américains à l’approche de 2020.

L’indice S&P Core Logic Case-Shiller des prix des maisons devrait être publié avant l’ouverture du marché US. Le rapport montrera comment les prix des maisons ont changé en octobre de cette année.

Le dernier rapport montre que les prix ont augmenté de 2,1 % en septembre dans l’indice composé des 20 villes et de 3,2 % à l’échelle nationale par rapport au même mois l’an dernier. Ces deux chiffres représentent une légère accélération par rapport aux résultats du mois d’août.

D’autres indicateurs montrent que le marché de l’habitation se renforce. La confiance des constructeurs d’habitations a atteint son plus haut niveau depuis 1999 plus tôt ce mois-ci, et les mises en chantier aux États-Unis ont augmenté plus rapidement que prévu en novembre. Les ventes de maisons en attente ont également augmenté en novembre.

Les données sur les prix des maisons de l’Agence fédérale de financement du logement seront également publiées mardi matin.

La confiance des consommateurs semble s’améliorer

Une nouvelle lecture sur la confiance des consommateurs du Conference Board devrait également être publiée mardi. Les économistes interrogés par Dow Jones prévoient une lecture de 129,0 pour la confiance des consommateurs, ce qui serait une augmentation par rapport au résultat de 125,5 en novembre.

Si l’imprimé correspond aux estimations, ce sera la lecture la plus élevée pour la mesure de confiance depuis le mois d’août, alors qu’elle était de 134,2. Toute augmentation par rapport à la lecture de novembre mettra fin à une glissade de quatre mois pour la confiance des consommateurs.

Le rapport de mardi donnera un aperçu des attitudes des consommateurs durant la période des Fêtes. Un rapport de Mastercard de la semaine dernière a montré que le magasinage en ligne a atteint un record cette année, alors que la saison des Fêtes a été raccourcie en raison du nombre réduit de jours entre l’Action de grâce et le jour de Noël.

