XAU/USD : Solide fin d’année pour l’Or, qui repasse au-dessus de 1500$

Le prix de l’or a connu une série de cinq jours de gains, sa plus longue depuis environ six mois, tout en s’établissant près d’un sommet de trois mois, alors que les investisseurs se préparaient à la fin de 2019, alors qu’il ne restait qu’une journée de négociation.

La valeur des lingots a été partiellement soutenue par les progrès apparents vers une réduction de la guerre commerciale sino-américaine, mais les craintes que l’administration du président Donald Trump puisse saborder tout accord partiel à la dernière minute ont contribué à attirer les offres et à limiter les pertes pour les métaux refuges, ont déclaré les experts du marché.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He doit se rendre à Washington samedi, où il devrait signer l’accord commercial limité conclu plus tôt ce mois-ci avec l’administration Trump, a rapporté lundi le South China Morning Post.

“Ce ne sont que les craintes du retrait de Trump de l’accord commercial qui empêchent l’or et l’argent de s’effondrer “, a écrit Chintan Karnani, analyste en chef des marchés chez Insignia Consultants, dans un rapport de recherche publié lundi.

L’or pour la livraison de février sur le Comex a ajouté 50 cents, soit moins de 0,1%, pour s’établir à 1 518,60 $ l’once, après que le métal ait atteint vendredi son plus haut niveau pour le contrat le plus actif depuis le 24 septembre, où il a clôturé à 1 540,20 $, selon les données de FactSet. Il s’agit de son cinquième gain consécutif, soit la plus longue série de gains pour l’or en six mois environ, qui remonte à une série de huit gains en huit séances terminée le 7 juin, selon les données de FactSet.

Pour l’année, l’or a gagné 18,5%.

L’or a également trouvé un certain soutien après que l’administration Trump ait mis en garde contre d’éventuelles ” actions supplémentaires ” suite aux frappes aériennes militaires américaines en Irak et en Syrie dimanche contre une milice soutenue par l’Iran, qui a été accusée d’avoir tué un entrepreneur civil américain sur une base militaire irakienne.

“Un autre facteur contribuant au rallye de l’or est les frappes aériennes américaines menées en Irak et en Syrie contre des groupes soutenus par l’Iran “, a écrit Lukman Otunuga, analyste principal de recherche chez FXTM dans une note quotidienne lundi.

” Si les tensions géopolitiques augmentent au Moyen-Orient, il y aura davantage de raisons pour les investisseurs d’augmenter leur allocation en or, sinon le rallye de l’or n’a guère de sens alors que les actions atteignent des sommets records “.

L’or et les autres produits de base libellés en dollars ont bénéficié d’une certaine faiblesse du dollar américain au cours des trois derniers mois. Une mesure du billet vert, l’indice ICE en dollars américains, un indicateur de la valeur du dollar par rapport à une demi-douzaine de rivaux, a reculé de 2,7 % au cours du trimestre, malgré son gain de 0,5 % depuis le début de l’année. Un dollar plus faible peut rendre les actifs évalués dans la devise plus attrayants pour les acheteurs utilisant d’autres unités monétaires.

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.