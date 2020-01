A quoi doit-on s’attendre pour la réunion de la BCE de ce jeudi ? Quel impact sur le forex?

La première réunion de la BCE de l’année 202 aura lieu ce jeudi, avec l’annonce des taux à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde à partir de 14h30. Les investisseurs ne s’attendent à aucune décision de politique monétaire, mais surveilleront tout de même de près cet événement, afin de mieux “faire connaissance” avec la nouvelle patronne de la BCE, et afin de glaner des indices pour l’orientation future de la politique monétaire.

Dans cet article, nous vous proposons donc de faire le poit sur ce qu’il faudra surveiller pour cette réunion de la BCE, et sur le potentiel impact sur EUR/USD, la paire de devises du Forex la plus directement concernée par cet événement clé.

Aucun changement de politique attendu

La BCE n’a pas prévu de modifier la politique monétaire. Les données recueillies depuis la réunion de décembre indiquent que le ralentissement de l’économie de la zone euro a atteint son point le plus bas. Toutefois, il n’y a toujours pas de signe de reprise dans le secteur manufacturier. On craint également que le ralentissement du secteur manufacturier ne se répercute encore sur le marché du travail. L’inflation montre quelques signes de reprise, ce qui rassurera la BCE. Toutefois, l’inflation de 1,3 % est peut-être à son niveau le plus élevé depuis mars de l’année dernière, mais elle est encore loin de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Faire plus ample connaissance avec Christine Lagarde

Tout cela signifie que nous n’attendons pas de feu d’artifice de la part de la BCE en matière de politique monétaire. Cela sera donc l’occasion d’apprendre à lire Christine Lagarde qui n’a que trois mois de mandat, et qui n’a pas encore réellement dévoilé ses vues en ce qui concerne la politique monétaire.

Lors de sa première réunion de la BCE, il avait été demandé à Lagarde si elle se considérait comme une “colombe” ou un “faucon”, et celle-ci avait préféré se définir comme un “hibou”, refusant de choisir un camps, ce qui brouille les cartes.

Revue stratégique

Le point culminant de la réunion de ce mois-ci sera peut-être le lancement de la révision stratégique. La portée et les paramètres de l’examen doivent être définis et pourraient retenir l’attention. La définition de la stabilité des prix et la manière d’y parvenir constitueront presque certainement la partie la plus importante de l’examen (l’examen pourrait prendre un an). Nous pourrions éventuellement voir une nouvelle définition de l'”objectif d’environ 2 %”, qui pourrait être remplacée par une fourchette plus souple.

Les niveaux de l’EUR/USD à surveiller

L’EUR/USD est stable au moment de la rédaction de ce rapport et reste en dessous de 1,11 $. La paire est également en dessous de ses MM 50, 100 et 200 sur le graphique de 4 heures, un signe baissier.

Une faiblesse soutenue en dessous de 1,1065 $ pourrait confirmer le biais baissier de l’EUR/USD, ouvrant la voie à de nouvelles baisses vers 1,1050 $ et vers le niveau psychologique clé de 1,10 $.

Un mouvement au-dessus de 1,1095 $ devrait faire entrer en jeu une résistance à 1,1110 $ et à 1,1120 $. Un mouvement au-dessus de 1,1175 $ pourrait annuler le biais baissier actuel.

Graphique EUR/USD H1

