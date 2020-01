A quoi doit-on s’attendre pour le rapport NFP de vendredi? Le point sur les prévisions de 2 banques

Alors que le marché est obnubilé par la situation au Moyen-Orient et par les risques de dérapage du conflit Iran-USA, il ne faut pas oublier que le calendrier économique pourrait influencer les échanges cette semaine.

A ce propos, on rappellera que la statistique la plus importante de la semaine sera publiée vendredi à 14h30, le rapport NFP sur les créations d’emplois US du mois de décembre.

Le consensus anticipe des créations d’emploi à 164k contre 266k le mois précédent, pour un taux de chômage stable à 3.5%.

Pour mieux aborder cette publication clé, nous vous proposons ci-dessous les prévisions des analystes de 3 banques :

National Bank Financial

“Les demandes de prestations de chômage ont augmenté par rapport à un niveau historiquement bas au cours du mois, ce qui laisse entrevoir une légère hausse du taux de licenciements. L’embauche dans le secteur privé, quant à elle, est peut-être restée relativement modérée, à en juger par le rapport PMI composite flash de Markit, qui a montré que l’emploi n’a progressé qu’à un rythme marginal”.

«Nous appelons donc à une décélération de la création d’emplois à 150K, un niveau encore confortablement supérieur à ce que la Fed d’Atlanta considère comme suffisant pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail et maintenir le taux de chômage stable sur le long terme»

Wells Fargo

“Nous prévoyons une augmentation de 160 000 emplois non agricoles en décembre, suite à l’explosion de 266 000 emplois en novembre. Comme nous l’avons déjà mentionné, les prévisions de l’emploi pourraient changer un peu avant la publication des données, selon ce qui est indiqué dans les enquêtes ISM et peut-être dans le rapport sur l’emploi d’ADP, qui n’a pas montré autant de vigueur que les données du BLS”.

“Le rapport sur l’emploi est rempli de détails intéressants qui donnent un aperçu de nombreux secteurs de l’économie. Les données manufacturières ont été plus volatiles ces derniers temps en raison de la grève antérieure chez GM et du retour des travailleurs en grève dans les données de novembre. Au milieu de ce bruit, l’indice de diffusion, qui mesure la part des industries manufacturières qui ajoutent des emplois, s’améliore graduellement, ce qui laisse entrevoir que le ralentissement manufacturier pourrait prendre fin. Les données sur les ménages pour 2019 seront également révisées pour tenir compte des nouvelles estimations de la population et des facteurs saisonniers”.

Enfin, on rappellera que le rapport ADP sur les créations d’emplois dans le secteur privé au mois de décembre est attendu cet après-midi à 14h15, et permettra au marché d’affiner ses anticipations pour le rapport NFP de vendredi.

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.