Analyse technique EUR/USD & GBP/USD: Commerzbank partage ses prévisions à court terme pour l’Euro et la Livre

Retrouvez ci-dessous les meilleurs extraits du point technique quotidien de la Commerzbank pour les paires EUR/USD et GBP/USD.

En ce qui concerne EUR/USD la Commerzbank relève que la paire a cassé sous sa moyenne mobile 55 semaines à 1.1202 et le canal baissier de 2019-2020 à 1,1221.

La banque estime toutefois que la chute ne devrait pas dépasser les moyennes mobiles 55 et 20 jours à 1.1094/1.1063.

“Les baisses se maintiendront idéalement au-dessus du plus bas de 1.1066 le 20 décembre, mais ceci est renforcé par la ligne de support de 1.1040 sur 3 mois et, bien qu’au-dessus, nos perspectives restent positives. Un échec à 1.1038 viserait le plus bas de 1.0981 le 29 novembre” note-t-elle.

A la hausse, Commerzbank note qu’ « au-dessus du récent sommet de 1,1240 se trouve la moyenne mobile 200 semaines à 1,1360, et cela représente un point de rupture critique sur le haut du marché dans une perspective à moyen terme. »

Pour le GBP/USD, Commerzbank affiche un avis baissier, relevant que la paire s’éloigne de la résistance de Fibonacci à 1,3285.

“Nous nous attendons à ce que les corrections restent contenues par la moyenne mobile 55 jours à 1,2980 » note toutefois la banque.

« Le minimum du 23 décembre était de 1,2908 et, bien qu’il soit supérieur, nous supposerons à partir de ce seuil un biais à la hausse pour tester à nouveau le maximum de décembre à 1,3515. Le plus haut de décembre à 1,3515 protège le plus haut de septembre 2017 et un retracement de 38,2 % (du mouvement à la baisse à partir de 2014) à 1,3658/68. Cela protège la plus importante tendance à la baisse de 1,3918 de 2007 à 2020”.

“Un échec sur le support de 1,2908 remettrait la moyenne mobile de 200 jours à 1,2690 en ligne de mire.”

