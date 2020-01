BITCOIN : les traders institutionnels sont la clef pour une hausse à long terme

Bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse tout m’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans les colonnes de PFX, je reviens régulièrement sur l’analyse technique du cours du Bitcoin pour mettre à jour ma vue de marché. Vous pouvez d’ailleurs me suivre plus directement sur TradingView où vous trouverez mes vidéos sur l’évolution possible sur cours du BTC/USD.

Depuis le début du mois de décembre dernier, le cours du Bitcoin s’est stabilisé sur le support à 6500$, après avoir retracé 61.8% (ratio de Fibonacci) de toute la hausse construite entre 3100$ et 13.900$. Cette stabilisation peut être une transition avant la reprise de la tendance haussière de fond mais pour cela il va falloir valider le dépassement d’une résistance de dimension long terme et surtout il est nécessaire de voir le retour des capitaux des traders institutionnels à l’achat.

Le rapport Commitment Of Traders (COT) de la CFTC permet de voir comment les traders instits se positionnent sur le contrat future Bitcoin et pour le moment ils restent à la vente en position nette. Début 2019, ce sont eux qui avaient “fait” la hausse avec une position nette qui était progressivement devenue acheteuse. Le rapport COT est mis à jour chaque vendredi, c’est la clef. De plus, sur le plan technique, il faut dépasser une résistance majeure, j’estime qu’elle se situe à 8500$.

La hausse actuelle du cours du Bitcoin est donc un simple rebond technique et les 8500$ sont la cible engagée. Si cette dernière est dépassée avec le retour à l’achat des traders de banque et hedgue funds, alors oui la tendance sera à nouveau haussière pour viser les records de 2019 dans un premier temps. Dans l’immédiat, une sorte de double bottom et/ou épaule-tête-épaule inversée est en cours, cela permet de viser les 8500$.

GRAPHIQUE JOURNALIER DU BTC/USD