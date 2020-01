BTC/USD : 10K$ d’ici fin janvier, un scénario crédible

Le cours du Bitcoin s’apprécie déjà de plus de 15% depuis le début de l’année et cette phase haussière concerne aussi les altcoins de premier rang. Dans un précédent article publié sur PFX, j’ai pu mettre en évidence les raisons techniques solides de la stabilisation sur le support à 6500$. Le marché a réussi à proposer un double rebond sur un support technique après avoir retracé 61.8% de toute la hausse construite entre 3100$ et 13.900$. Ce support représentait la ligne de tendance haussière chartiste en place depuis le début de l’année 2019 et le rebond a été précédent d’une divergence haussière standard prix/RSI, un schéma de marché de renversement haussier assez classique.

Il semble donc que le BTC/USD a repris sa tendance haussière de fond, celle en place depuis l’année 2011 et plus proche de nous, celle qui avait démarré en avril dernier avec la cassure technique haussière des 4200$. Au moment où ces lignes sont écrite, le marché est en train de s’affranchir des 8500$, une résistance forte en données hebdomadaires, son débordement confirmé permettrait de viser les 9500$/10K$ rapidement, soit la partie basse de l’ancien trading range estival.

En données journalières, je relève le franchissement de la ligne de tendance baissière qui joint tous les plus hauts depuis l’été dernier, ce franchissement haussier doit encore être confirmé par la Chikou (ichimoku) pour écarter tout scénario de piège technique haussier.

Ci-dessous, deux graphiques vous sont proposés. Le premier expose les bougies japonaises en données journalières du BTC/USD et illustre le franchissement en cours de résistance. Le second est celui du ratio BTC/GOLD, soit la force relative entre le cours du Bitcoin et l’once d’or et un signal de surperformance relative a été donné en faveur du BTC; un argument de plus pour le camp acheteur.

COURS DU BITCOIN – TradingView

FORCE RELATIVE BITCOIN/ONCE D’OR