BTC/USD : combiner l’AT du Bitcoin classique avec le contrat future BTC

La tendance haussière du cours du Bitcoin depuis le milieu du mois de décembre dernier est bien construite, avec une alternance de phases directionnelles haussières et de retracement. Depuis la séance volatile du 19 janvier, c’est un retracement qui a démarré et ses caractéristiques sont classiques et cela constitue une opportunité de se placer à l’achat sur support. Il reste donc à identifier les bons niveaux de support à un stade précoce.

Avec l’augmentation continue des capitaux institutionnels qui se tournent vers le marché du Bitcoin, il convient de pratiquer, aux côtés du Bitcoin de gré à gré (Over The Counter – OTC), l’analyse technique sur ce que traitent les mains fortes, c’est à dire le contrat future Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange (CME) et maintenant les contrats d’options BTC. La tendance entre le BTC de gré à gré et le contrat future BTC est la même mais les niveaux techniques clefs peuvent être différents et le message de l’AT et de certains outils techniques varier aussi.

Dans cet article, je vais prendre l’exemple de l’Ichimoku en données journalières :

Sur le BTC de gré à gré, le marché a rompu la Tenkan et se dirige vers la Kijun à 8000$. Mais sur le contrat future continue du CME, la SSB daily passe à 8300$, niveau qui ne représente rien sur le BTC classique. En fait, aucun n’a le dessus sur l’autre, il faut croiser leur AT et avoir confiance dans un signal quand ils se confirment. Au fond, c’est le principe simple de l’AT de convergence et divergence.

Le contrat future est de plus en plus traité alors je lui accorde davantage de confiance pour les signaux techniques; mais c’est une vue de marché subjective.

En définitive, je pense que le cours du Bitcoin va reprendre sa hausse entre 8000$ et 8300$ pour aller chercher la résistance à 9450$.

Contrat future Bitcoin – TradingView

BITCOIN – TradingView