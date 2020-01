Calendrier US : Plusieurs statistiques clés pourraient influencer les paires de devises du Forex liées au Dollar cette semaine

La troisième semaine de l’année est importante pour le calendrier économique américain et cela devrait remettre l’accent sur l’économie même si le contexte géopolitique reste également un facter majeur.

Les traders doivent en effet prendre en compte la possibilité d’un nouveau regain de tension entre l’Iran et les USA, un thème qui anime le marché depuis près de deux semaines, et qui restera sur le devant de la scène au cours des prochains jours.

Lundi est calme, à l’exception de la déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis, qui rappelle que la croissance alimentée par des déficits de 5 % du PIB ne durera pas éternellement.

Le calendrier économique reprend mardi avec l’IPC. C’est aussi un autre regard sur les bénéfices américains. Il faut noter que l’IPC est nettement supérieur à l’inflation de l’ECP, qui est la mesure préférée de la Fed. Le consensus pour l’IPC est de +2,3 % a/a.

Mercredi, le rapport de l’IPP est publié, mais l’accent sera mis sur le secteur manufacturier en difficulté et sur la Fed de l’Empire, ainsi que sur le livre beige. C’est également le jour où les États-Unis et la Chine doivent signer la première phase de l’accord commercial.

Jeudi est une journée importante avec le rapport sur les ventes au détail de décembre. Le rapport de Noël est le plus important de l’année et cette année, c’est particulièrement vrai parce que le mois de novembre a été mou. On y pensait à cause d’un vendredi noir de fin novembre. Nous avons aussi le Philly Fed.

Vendredi, l’accent reste sur le consommateur avec le sondage sur le sentiment des consommateurs du Michigan. Nous avons aussi les mises en chantier et les sondages.

