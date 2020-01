Cannabis : 2 actions pour miser sur un rebond du secteur de la Marijuana en 2020

La plupart des investisseurs sur les actions de l’industrie du Cannabis sont sans doute heureux que l’année 2019 soit désormais derrière eux. L’industrie canadienne du cannabis, en particulier, a été confrontée à de multiples problèmes, ce qui a entraîné l’effondrement de nombreuses actions du secteur.

Cependant, de l’avis de plusieurs analystes, 2020 sera une bien meilleure année dans l’ensemble.

Nous vous proposons donc dans cet article deux choix intéressants pour miser sur un rebond du secteur de la Marijuana cette année :

Valens

Valens a été une des exceptions haussières de 2019 dans l’industrie du Cannabis. Les actions du fournisseur de services d’extraction de cannabis ont grimpé en flèche de 127 % l’année dernière.

Valens pourrait bien être le plus grand gagnant de tous sur le marché canadien du Cannabis 2.0. La société prétend avoir conclu des accords d’extraction pluriannuels avec plusieurs des plus grands producteurs canadiens de cannabis, dont Canopy Growth, HEXO, Organigram et Tilray. Si les produits dérivés du cannabis de ces compagnies se vendent bien, Valens en profitera aussi.

Valens devrait également générer une forte croissance grâce à ses contrats en marque blanche. Dans le cadre de ces contrats, Valens achète du cannabis, extrait des dérivés tels que la CBD et le THC, conditionne les produits finaux (comestibles, vapes, etc.), puis vend les produits à un tiers qui les commercialise sous ses propres marques. Valens a déjà des accords de marque blanche avec BRNT, Shoppers Drug Mart, Iconic Brewing et Sorse Technology. L’entreprise dit qu’elle est en négociation pour plus de 50 autres possibilités.

Le marché canadien devrait suffire à lui seul à alimenter la croissance de Valens. Toutefois, l’entreprise pourrait aussi profiter de la croissance internationale. Valens se concentre surtout sur les marchés européen, latino-américain et australien du cannabis médical. Elle vise également le marché américain du chanvre CBD à plus long terme.

Innovative Industrial Properties

Les actionnaires de Innovative Industrial Properties (NYSE:IIPR) ne devraient pas avoir beaucoup de plaintes à formuler à propos de 2019. L’action des fonds de placement immobilier axés sur le cannabis a grimpé de plus de 65 % alors qu’il ne reste que deux jours dans l’année.

La société devrait pouvoir répéter sa formule de succès en 2020 assez facilement. La société possède actuellement 46 propriétés dans 14 États qu’elle loue à des clients. Elle dispose d’une grande flexibilité financière pour ajouter d’autres propriétés de cannabis au cours de la nouvelle année, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance.

Les marchés du cannabis en sont encore à leurs balbutiements dans plusieurs des États où IIP opère. Et avec 33 états ayant des marchés légaux de cannabis médical et plusieurs susceptibles de voter sur la légalisation en 2020, la société a beaucoup d’opportunités de croissance.

Bien qu’IIP soit sur le point de réaliser une forte croissance de ses revenus et de ses bénéfices l’année prochaine, il y a aussi une autre raison d’aimer ce titre : Son dividende. La société a récemment déclaré son dividende du quatrième trimestre et verse 28 % de plus qu’au trimestre précédent. Le rendement du dividende d’IIP s’élève maintenant à un alléchant 5,3 %.

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.