EUR/USD chute après la réunion de la BCE, le point sur les prochains objectifs à la vente

La paire EUR/USD chute suite à la réunion de la BCE, mais la banque centrale ne semble pas spécialement à l’origine du mouvement, la BCE n’ayant pas modifié sa politique monétaire, et la président Christine Lagarde n’ayant pas non plus offert de surprise lors de la conférence de presse de la BCE.

On notera que la présidente de la BCE a entre autres déclaré :

L’industrie manufacturière reste un frein

La croissance de l’emploi continue à soutenir l’économie

Il y a des signes d’une augmentation de l’inflation conforme aux attentes »

Compte tenu des perspectives d’inflation toujours modérées, la politique monétaire doit rester stimulante pendant une période prolongée

Nous suivrons de près l’évolution de l’inflation

La BCE est prête à ajuster tous les instruments en fonction des besoins

La BCE s’engage à la symétrie sur l’inflation

L’inflation dans la zone euro augmente de 0,3% par rapport au trimestre précédent, contre +0,2% au deuxième trimestre

La faiblesse de la croissance reflète la faiblesse du commerce mondial

Les enquêtes et les points de données montrent une certaine stabilisation

La croissance à court terme devrait être similaire aux taux observés au cours des trimestres précédents

Des risques inclinés vers le bas mais moins prononcés

Le ralentissement de la croissance retarde la progression de l’inflation

Le recoupement des données confirme qu’il reste encore beaucoup à faire en matière d’adaptation monétaire

Face à la conférence de presse de Lagarde, la paire EUR/USD a dans un premier temps progressé jusqu’à un pic à 1.1108, avant de reculer jusqu’à un creux à 1.1059.

Le pic a permis de tester la moyenne mobile 100 heures, tandis que la chute qui a suivi a permis de toucher la moyenne mobile 100 jours. On continuera donc de surveiller ces seuils, respectivement à 1.1090 et 1.1063, comme les bornes actuelles de l’évolution de l’Euro.

Cependant, il faut noter que les obstacles à la hausse sont plus nombreux que les obstacles à la baisse, avec en plus de la moyenne mobile 100 heures à 1.1090 :

•Le seuil psychologique de 1.11

•La moyenne mobile 200 heures à 1.1115

•Le sommet de cette semaine à 1.1117

•La moyenne mobile 200 jours à 1.1135

Si ce sont effectivement les vendeurs qui l’emportent et que la paire confirme une cassure sous la moyenne mobile 100 jours à 1.1063, le seuil psychologique de 1.10 sera en ligne de mire.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.