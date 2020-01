EUR/USD: CIBC anticipe une remontée de l’Euro à 1,15 Dollar dès le second trimestre 2020

L’Euro-Dollar affiche actuellement une tendance nettement baissière, chutant depuis le tout début du mois de janvier, et se rapprochant du seuil psychologique majeur de 1,10, mais la situation pourrait s’améliorer selon CIBC.

Outre le risque de reprise des tensions commerciales avec les États-Unis, les analystes de CIBC commencent en effet à constater une stabilisation des principales économies de la zone euro. Selon eux, l’amélioration du sentiment au niveau national et international, ainsi que les perspectives de relance budgétaire, devraient permettre à l’euro de se renforcer cette année. Ils prévoient que l’EUR/USD augmentera à 1,15 au cours du deuxième trimestre.

“Depuis le début du quatrième trimestre 2019, nous avons vu l’indice de surprise économique de la zone euro maintenir une forte trajectoire à la hausse. L’atténuation progressive des tensions commerciales mondiales a profité et devrait continuer à profiter de manière disproportionnée à l’activité allemande. En conséquence, le sentiment des entreprises allemandes s’est légèrement amélioré. L’amélioration du sentiment des entreprises et des consommateurs souligne les perspectives d’une certaine reprise de l’économie de la zone euro tout au long de 2020. Toutefois, même si l’économie s’accélère légèrement au quatrième trimestre après deux trimestres consécutifs de croissance du PIB de seulement 0,2 %, les effets de base pourraient faire que le PIB annuel reste inchangé jusqu’à la fin de l’année”.

“L’amélioration continue des indicateurs de sentiment et de la dynamique des risques au niveau mondial indique une compression étendue des spreads UST-Bund. Les rendements allemands à 10 ans ont augmenté de plus de 50 points de base au cours des quatre derniers mois, et la tendance à la hausse semble devoir s’étendre vers des sommets sur sept mois. Cela devrait encourager les écarts sur 10 ans à se comprimer vers des plus bas sur deux ans d’environ 200 points de base. Ces perspectives de hausse des rendements allemands et de réduction des écarts sont compatibles avec des anticipations d’inflation à moyen terme atteignant des sommets sur six mois, supérieurs à 1,40 %”.

“Bien que les attentes en matière d’inflation puissent actuellement rester bien en dessous du seuil de l’objectif actuel de la BCE, la tendance à la hausse devrait contribuer à limiter les craintes d’une stimulation supplémentaire. La diminution de l’avantage des États-Unis en matière de rendement, associée à l’évolution du swap de base de devises de l’UE à un an, conforte notre point de vue sur une appréciation progressive de l’euro”.

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.