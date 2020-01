EUR/USD: Des opportunités de vente pourraient se présenter alors que le rebond de l’Euro se confronte à des obstacles techniques et fondamentaux

La paire EUR/USD a comme la veille rebondi hier, parvenant à progresser jusqu’à un sommet à 1,1170, avant que des statitsiques US meilleures que prévues ne viennent remettre en question le mouvement de progression.

Les ventes au détail US et l’indice manufacturier du la Fed de Philadelphie du mois de décembre sont en effet ressortis supérieurs aux attentes lors de leur publication simultanée hier à 14h30.

On notera plus précisément que les ventes au détail du mois de décembre se sont affichées en hausse de 0,3%, comme prévu, mais avec une révision haussière des chiffres du mois précédent, de +0,2% à +0,3%. Les ventes au détail principales, qui excluent les automobiles, ont quant à elle affiché une progression supérieure au consensus 0,5% contre 0,3% anticipé.

De son côté, l’indice de la Fed de Philadelphie publié simultanément s’est lui aussi révélé meilleur que prévu, bondissant à 17 points contre 3.8 points anticipé et 2.4 points auparavant.

Ces statistiques supérieures aux attentes ont renforcé le Dollar, et la question est donc de savoir si le scénario pourra se reproduire aujourd’hui.

Ce qui est sûr, c’est que le calendrier économique restera chargé, avec les mises en chantiers et permis de construire à 14h30, puis la production industrielle à 15h15, et l’indice de confiance des consommateurs US calculé par l’Université du Michigan à 16h.

Analyse Technique EUR/USD

D’un point de vue graphique, on notera que le rebond d’hier a permis à la paire EUR/USD de repasser au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, ce qui constitue un signal positif affaiblissant le profil baissier.

Toutefois, il faut aussi noter que l’Euro semble pour l’instant incapable de revenir au sein du canal haussier qu’il avait cassé par le bas la semaine dernière, la borne basse de cet ancien canal semble jouer un rôle de résistance dynamique à court terme.

Des opportunités de vente sont donc toujours envisageables à court terme.

Ce sera surtout le cas si la moyenne mobile 200 jours actuellement à 1,1135 cède de nouveau. Dans ce cas, les objectifs à viser se situeront sur le seuil psychologique de 1.11, puis sur le creux de la semaine dernière à 1.1085 et sur la moyenne mobile 100 jours vers 1.1060.

Si ce sont les acheteurs qui prennent la main, on surveillera le seuil psychologique de 1.12, puis le pic du 31 décembre 2019 à 1.1240, et le seuil psychologique de 1.13 en tant que premières résistances potentielles.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,1135 sur le forex.

Graphique EUR/USD D1

