EUR/USD: D’importants obstacles techniques pourraient mettre fin au rebond et renvoyer l’Euro Dollar sous 1,10

L’EUR/USD rebondit depuis son creux annuel à 1,0990 de mercredi, mais le rebond semble pour l’instant trop timide pour marquer le début d’un retournement haussier, si bien qu’au final, il semble que les récents gains de l’Euro face au Dollar seront peut-être surtout une bonne occasion de se positionner à la vente.

Hier jeudi, le PIB américain du dernier trimestre 2019 avait été l’événement phare de la journée. Et bien que la croissance se soit révélée confirme au consensus (2,1%), l’indice des prix du PIB a déçu, à 1,5% contre 1,8%, ce qui a suffit pour que le marché considère cette publication comme une légère surprise négative.

De ce fait, le Dollar a corrigé, ce qui explique mathématiquement la hausse de l’EUR/USD.

Ce vendredi, ce timide début de rebond sera soumis à d’importants test, puisque plusieurs statistiques du calendrier économique seront susceptibles d’influencer les échanges sur le Forex.

On attendra en effet à 11h l’IPC préliminaire de la zone euro pour le mois de janvier 2020, avant les revenus et dépenses des ménages US, et l’indice des prix Core PCE à 14h30, pour finir avec l’indice de cofniance des consommateurs US selon l’Université du Michigan, qui sera publié à 16h.

Seuils techniques à surveiller sur EUR/USD

La hausse d’hier a ramené la paire EUR/USD au-dessus de la moyenne mobile 100 heures à 1,1017, mais de nombreux obstacles incitent à penser que ce signal haussier aura peu de portée.

On peut en effet repérer un support/résistance valable depuis une semaine à 1,1035-40, avant la moyenne mobile 200 heures à 1,1045, puis surtout la moyenne mobile 100 jours à 1,1067.

Une cassure au-dessus de ce seuil confirmerait un recul de la domination vendeuse, et permettrait d’envisage une hausse vers le seuil psychologique de 1,11, puis sur la moyenne mobile 200 jours à 1,1130.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,1025 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.