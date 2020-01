EUR/USD et GBP/USD devraient encore accentuer leurs pertes à court terme selon les prévisions techniques de la Commerzbank

Les paires de devises EUR/USD et GBP/USD restent globalement sous pression ce lundi, après avoir déjà nettement chuté la semaine dernière.

Or, selon la mise à jour technique quotidienne de Commerzbank, les deux paires pourraient encore accentuer leurs pertes à court terme.

Pour l’EUR/USD, la banque note qu’à la lumière de la récente action sur les prix, la paire pourrait étendre sa chute à 1.1066.

“L’EUR/USD a subi une pression à la baisse croissante vendredi et nous envisageons une chute plus profonde à 1,1066. Étant donné que les signaux de la vague d’Elliott en intrajournalier sont devenus négatifs, le risque a augmenté pour une rupture à la baisse ; cela permettrait de viser le plus bas de 1,0981 du 29 novembre et neutraliserait les perspectives haussières immédiates”.

“Le marché fait face à une forte résistance à 1,1184-1,1240 – à savoir la moyenne mobile 55 semaines, le canal baissier de 2019-2020 et le récent sommet. Cela protège la MM 200 semaines à 1,1359, qui continue de représenter un point de rupture critique à moyen terme. »

En ce qui concerne GBP/USD, Commerzbank pense que le Cable pourrait faire un pas de plus et visiter le seuil clé de 1.2847.

La banque relève que le premier support important se situe sur le plus bas de décembre à 1,2908 :

« Un échec ici remettrait sur le tapis la ligne de tendance haussière de 4 mois à 1,2847 et la moyenne mobile de 200 jours à 1,2688.”

“Une clôture au-dessus de 1,3118 est nécessaire pour atténuer la pression de baisse immédiate et recibler la résistance de Fibonacci à 1,3285 ” note également la banque.

