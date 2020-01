EUR/USD et GBP/USD : L’Euro devrait consolider, tandis que la Livre fait face à des risques baissiers selon UOB

Dans une note publiée aujourd’hui, la banque UOB estime que l’EUR/USD devrait naviguer dans un climat de consolidation pour le moment.

“Alors que nous nous attendions à ce que l’euro s’affaiblisse vendredi dernier, nous avons maintenu le point de vue selon lequel toute faiblesse fait partie de la fourchette de 1,1145/1,1200. L’euro a ensuite chuté à 1,1123 avant de rebondir rapidement. Malgré la baisse relativement forte, la dynamique de baisse ne s’est pas beaucoup améliorée et le plus bas de 1,1123 est probablement “sûr” pour aujourd’hui. Cela dit, il est trop tôt pour s’attendre à une reprise et l’euro est plus susceptible de consolider et de s’échanger latéralement. La fourchette attendue pour aujourd’hui est de 1.1135/1.1190.”

A horizon 1 à 3 semaines, la banque estime que « le mouvement de l’euro est probablement le “début d’un repli correctif” mais toute faiblesse est considérée comme faisant partie d’une large fourchette de 1.1110/1.1230 et une baisse soutenue en dessous de 1.1110 semble peu probable. La chute de l’euro à 1,1123 vendredi dernier et la reprise rapide renforcent notre point de vue. Le niveau de 1.1110 est un support relativement fort et une rupture nette de ce niveau suggérerait que le pic de la semaine dernière à 1.1239 pourrait être un sommet plus important que prévu actuellement ».

En ce qui concerne le GBP/USD, UOB note que le Cable pourrait tester des niveaux inférieurs dans les prochaines semaines.

“Nous avons souligné vendredi dernier que la livre sterling “pourrait tester 1,3100 avant de se stabiliser”. Nous avons sous-estimé la pression à la baisse car la livre a non seulement cassé sous 1,3100 mais aussi sous le support suivant à 1,3070 (avec un plus bas de 1,3054). Bien que la baisse semble toujours se poursuivre, la faiblesse actuelle ne montre pas encore de signes de stabilisation. A partir de là, la livre pourrait descendre en dessous de 1,3054 mais le prochain support à 1,3025 n’est pas susceptible d’entrer en ligne de compte (il existe un autre support fort à 1,3000). La résistance est à 1.3120 suivi de 1.3150.”

Pour les prochaines semaines, “alors que le retrait rapide du pic de 1,3284 de la semaine dernière est conforme à notre point de vue selon lequel le GBP se négocie latéralement entre 1,3000 et 1,3400, le rythme rapide de la baisse a augmenté le risque d’une rupture du bas de la fourchette attendue. 1,3000 est un niveau de soutien relativement fort et une rupture de ce niveau suggérerait que le plus bas de la mi-décembre à 1,2900 pourrait être menacé. A partir de là, le GBP doit se déplacer et rester au-dessus de 1.3190, sinon la légère pression à la baisse actuelle augmenterait rapidement”.

