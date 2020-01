EUR/USD faiblit, faut-il s’attendre à un rebond imminent ou à une poursuite de la correction ce mercredi?

Face à l’aversion pour le risque généralisée suite aux attaques iraniennes contre des bases US en Irak hier soir, la paire EUR/USD est sous pression, mais conserve cependant un support clé, ce qui permet toujours d’envisager un retour de la hausse.

En effet, l’Euro-Dollar reste au-dessus de la moyenne mobile 200 jours actuellement située à 1.1140, et se maintient au sein d’un canal haussier visible en données journalières depuis la mi novembre. Si la hausse reprend, le seuil psychologique de 1.12 et le sommet du 31 décembre à 1.1240 seront les prochaines cibles à surveiller.

De son côté, la banque UOB estime que la correction de l’EUR/USD pourrait s’étendre à la région 1.1110 dans les prochaines semaines :

“Nous avons souligné hier que la reprise de l’euro manque de dynamisme, mais nous pensons tout de même qu’il y a de la place pour une plus forte hausse de l’euro. Au lieu de se renforcer, l’euro a abandonné tous ses gains de lundi et a chuté à un plus bas niveau de 1,1131. Bien que la dynamique de baisse ne se soit pas beaucoup améliorée, le risque est à la baisse et l’euro pourrait tester le fort soutien de 1,1110 (le plus bas de la nuit agit comme un soutien mineur). À ce stade, la perspective d’une baisse soutenue en dessous de ce niveau n’est pas élevée. La première résistance se situe à 1,1170 suivie de 1,1195”.

Karen Jones, analyste à la Commerzbank, note quant à elle que la paire EUR/USD pourrait étendre sa baisse vers la moyenne mobile 55 jours à 1,1065, mais estime que la paire devrait observer une certaine stabilisation autour de ce seuil.

“Le marché fait face à une forte résistance à 1,1197-1,1240 – à savoir le ma de 55 semaines, le canal baissier de 2019-2020 et le récent sommet, et il est probable qu’il a juste besoin d’être consolidé davantage. Cela protège le ma de 200 semaines à 1,1360 qui continue de représenter un point de rupture critique à moyen terme”.

“Les baisses trouveront des soutiens sur les moyennes mobiles 55 et 20 jours à 1.1095/1.1065 et sur la tendance haussière sur 3 mois à 1.1047.”

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.