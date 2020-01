EUR/USD : La chute va-t-elle se poursuivre cette semaine? Quels sont les catalyseurs et seuils à surveiller ces prochains jours?

La paire EUR/USD a nettement chuté la semaine dernière, entre un pic à 1,1205 en début de semaine, et un creux à 1,1086 vendredi.

Rappelons que la semaine dernière avait été marquée par un rebond du Dollarn qui a accéléré mercredi avec la publication d’un rapport ADP nettement meilleur que prévu.

Cependant, le rapport NFP de vendredi, similaire mais plus influent sur les échanges, s’est de son côté révélé moins bon que prévu, ce qui a entravé la hausse du Dollar en fin de semaine, permettant à EUR/USD de terminer la semaine au-dessus de 1,11, mais sans rebond significatif.

La prudence reste par ailleurs de mise alors que la paire a terminé la semaine sous la moyenne mobile 200 jours actuellement située à 1,1138, ce qui constitue un signal négatif.

Cette moyenne mobile sera à considérer comme une résistance immédiate ce lundi, avant 1,1150 et 1,12.

En cas de retour de la baisse sur l’Euro-Dollar, on surveillera le seuil psychologique de 1,11 en tant que premier support potentiel, avant la moyenne mobile 100 jours vers 1,1060, puis le seuil psychologique critique de 1,10.

Enfin, en ce qui concerne les actualités potentiellement influentes de ce lundi, on notera que le calendrier économique sera totalement vide, en Europe comme aux Etats-Unis.

On surveillera donc surtout l’appétit pour le risque, qui dépendra beaucoup des relations Iran-USA, alors que la tension reste vive entre les deux pays, ainsi que sur les relations Chine-USA, alors que Liu He doit signer mercredi à la Maison Blanche l’accord commercial de phase 1 entre les deux pays.

Du point de vue du calendrier économique, les statistiques les plus importantes ces prochains jours seront l’IPC US demain, et les ventes au détail US jeudi.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,1115 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.