EUR/USD: La Fed évite un retour sous 1,10, la cassure sous ce seuil clé sera-t-elle enfin confirmée ce jeudi?

Malgré son hésitation à casser sous le seuil psychologque de 1,10, la paire EUR/USD matient un profil baissier ce jeudi matin.

Rappelons en effet que l’Euro-Dollar avait testé pour la deuxième fois en deux jours le seuil psychologique majeur de 1,10 hier, avec un creux à 1,0992, mais était rapidement repassée au-dessus de ce seuil.

Rappelons que l’aversion au risque liée au coronavirus chinois continuait de dominer les échanges, avec un nombre de malades et decès qui ne cesse de progresser, et qui incite les traders à préférer le Dollar, valeur refuge, à l’Euro, considéré comme une devise plus spéculative.

Cependant, après un point bas à 1,0992 dans ce contexte, la paire Euro-Dollar était parvenue à rebondir. La paire a en effet profité d’une accès de faiblesse du Dollar, après les promesses de ventes de logements US, qui se sont révélées désastreuses pour le mois de décembre 2019, avec une baisse de -4,9% contre un gain de 0,5% anticipé.

La réunion de la Fed qui a eu lieu dans la soirée a permis de confirmer la faiblesse du Dollar. Le marché semble en effet avoir considéré l’intervention de Powell comme légèrement dovish, ce qui a aidé l’Euro à ne pas faiblir de nouveaux sous 1,10.

Toutefois, l’incapacité de l’Euro à passer sous 1,10 ne garanti en aucun cas sa capacité à rebondir.

En effet, la hausse qui a suivit le creux journalier d’hier s’est arrêtée à 1,1020, et n’était donc pas suffisante pour remettre en question le biais baissier de fond.

Une cassure au-dessus de la moyenne mobile 100 heures actuellement à 1,1020 constituerait déjà un signal plus intéressant, même si d’autres obstacles clés se trouvent peu au-dessus, avec la moyenne mobile 100 jours à 1,1065, puis le seuil psychologique de 1,11, et la moyenne mobile 200 jours vers 1,1130.

Si à l’inverse les vendeurs affirment leur domination et que l’EUR/USD passe sous le seuil psychologique critique de 1,10, le plus bas de la fin du mois de novembre à 1,0980 sera lle prochain support potentiel, avant 1,0950, 1,0925, 1,09, et le plus bas de l’année dernière à 1,0880.

Enfin, on notera que le calendrier économique restera potentiellement un facteur clé de l’évolution de l’Euro aujourd’hui, puisque les investisseurs surveilleront de près les chiffres préliminaires du PIB T4 2019 des Etats-Unis à 14h30. Simultanément, on surveillera aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage US.

Il faut aussi souligner que la réunion de la BoE du mois de janvier aura lieu en début d’après-midi. On surveillera donc tout impact potentiel sur le GBP/USD, qui pourrait entrainer EUR/USD dans sa course par corrélation.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,1010 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.