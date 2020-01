EUR/USD: La MM 200 jours reste un pivot clé, seuils à surveiller pour trancher entre rebond et poursuite de la baisse

Malgré la montée de l’aversion pour le risque suite aux nouveaux développements dans le dossier Iran-USA au cours du weekend, la paire EUR/USD reste plutôt stable sur le Forex depuis l’ouverture du Forex dimanche soir, actuellement vers 1.1160.

Rappelons que la semaine dernière, et surtout les deux premiers jours de trading de l’année 2020 jeudi et vendredi, ont été difficiles pour la paire EUR/USD. L’Euro-Dollar avait en effet chuté jusqu’à un plus bas à 1.1125 vendredi, après un sommet au-dessus de 1.12 jeudi.

Le renforcement du Dollar face à une vague d’aversion pour le risque avait été le principal facteur à l’origine de la baisse de la paire EUR/USD, qui avait toutefois réussi à regagner un peu de terrain avant la fermeture, terminant la semaine à 1.1155.

Ce lundi, les traders surveilleront les PMI des services finaux du mois de décembre en Europe et aux USA, mais l’événement principal de la semaine sera attendu vendredi, avec le rapport NFP. Le consensus des économistes prévoit baisse des créations d’emplois, à 160k contre 266k en le mois précédent. Le taux de chômage est quant à lui attendu stable à 3.5%.

Point technique EUR/USD

D’un point de vue graphique, on notera qu’après avoir brièvement testé la moyenne mobile 200 jours vendredi, l’Euro-Dollar a fini la semaine au-dessus de cet indicateur clé, et reste au-dessus ce lundi matin, ce qui permet d’envisager un rebond.

Si cela se concrétise, le seuil psychologique de 1.12 sera la première cible potentielle à surveiller à la hausse.

Si au contraire la paire EUR/USD casse sous la moyenne mobile 200 jours, le seuil psychologique de 1.11 et la moyenne mobile 100 jours à 1.1060 seront les premiers soutins techniques à prendre en compte.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.