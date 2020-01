EUR/USD: La paire hésite à valider une cassure sous 1.10, la réunion de la Fed de ce soir pourrait se révéler décisive

La paire EUR/USD a testé hier le seuil psychologique majeur de 1.10 pour la première fois depuis fin novembre 2019, et bien que ce test n’ait pas entrainé d’accélération baissière, il n’a pas non plus été suivi d’un rebond significatif, si bien que le biais baissier reste d’actualité ce mercredi matin, et qu’un nouveau retour sous 1.10 reste le scénario le plus probable

En ce qui concerne les raisons de la chute d’hier, on rappellera qu’une série de statistiques US meilleures que prévues avaient soutenu le Dollar, dans un contexte ou le billet était déjà favorisé par l’aversion au risque liée à l’épidémie de coronavirus.

Les commandes de biens durables US du mois de décembre se sont affichées en hausse de +4% contre +0.4% anticipé, tandis que l’indice S&P Case-Shiller du prix des maisons a lui aussi dépassé le consensus, à 2.6% pour le mois de novembre contre 2.4% anticipé et 2.2% précédemment.

Enfin, la confiance des consommateurs US selon le Conference Board a elle aussi dépassé les attentes des analystes pour le mois de janvier, avec un indice à 131.6 points, contre 128 points anticipé et 128.2 précédemment.

On notera que le calendrier économique du jour restera très susceptible d’influencer l’EUR/USD ce mercredi, avec notamment les promesses de ventes de logements à 16h, puis la réunion de la Fed, avec la déclaration du FOMC et l’annonce des taux à 20h, et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.

D’un point de vue graphique, on notera que le profil baissier qui domine les échanges depuis le début du mois a de nouveau gagné en force avec le test sous 1.10 hier.

Le plus d’hier à 1.0997 sera le premier support à surveiller, avant le plus bas du 29 novembre à 1.0979, puis 1.0950, 1.0925 1.09 et enfin le plus bas de l’année dernière à 1.0879.

Si le acheteurs parviennent à générer un rebond, on retiendra que seul un retour au-dessus de la moyenne mobile 100 jours actuellement à 1.1065 affaiblirait le profil négatif, et permettrait de viser 1.11, puis la moyenne mobile 200 jours à 1.1130.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.10 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

