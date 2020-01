EUR/USD: La tendance de l’Euro reste fortement baissière après la BCE et les PMI mitigés

La paire EUR/USD a envoyé un signal baissier majeur hier, en cassant sous sa moyenne mobile 100 jours face à la réunion de la BCE. L’Euro a en effet rejoint un nouveau creux annuel 2020 à 1.1035 Dollar, et a très peu rebondi depuis.

La chute de l’Euro face à la conférence de presse de Christine Lagarde est au moins en partie à mettre sur le compte de l’absence totale d’éléments hawkish dans ses propos. Face à des données économiques qui se sont améliorées depuis la dernière réunion de la BCE, les pensait trouver davantage d’optimisme dans les propos de Lagarde, mais cela n’a pas été le cas.

On relèvera également un commentaire de la présidente sur le climat, dans lequel elle a souligné que la BCE prendra en compte la lutte contre les changements climatiques, ce qui pourrait être synonyme de nouveaux assouplissements.

Les PMI mitigés ne soutiennent ni ne font chuter l’Euro

On notera que les indices PMI de l’Allemagne pour le mois de janvier se sont révélés supérieurs aux attentes ce vendredi matin, ce qui a occasioné un léger pic sur l’Euro.

L’indice PMI manufacturier de l’Allemagne est en effet en ressorti à 45.2 points contre 44.5 anticipé et 43.7 précédemment, tandis que le PMI des services a bondi à 54.2 points contre 53 anticipé et 52.9 précédemment, et que le PMI composite s’affiche à 51.1 points contre 50.5 anticipé et 50.2 précédemment.

Cependant, pour l’ensemble de la zone euro, le bilan s’est révélé bien moins positif, avec une PMI manufacturier qui a progressé à 47.8 points contre 46.8 anticipé et 46.3 précédemment, mais un PMI des services qui a chuté à 52.2 points, contre 52.8 anticipé et précédemment. Le PMI composite est ressorti à 50.9 points, contre 51.2 anticipé et 50.9 précédemment.

Plus tard dans le calendrier économique de cet après-midi, les traders attendront ces mêmes indices pour les Etats-Unis, à 15h45.

Analyse Technique EUR/USD

Du point de vue de l’analyse graphique, le signal le plus important à relever est la cassure sous la moyenne mobile 100 jours actuellement située à 1.1065, réalisée hier. Un passage au-dessus de ce seuil permettrait de diminuer la pression vendeuses. Plus haut, on peut repérer la moyenne mobile 100 heures à 1.1082, la moyenne mobile 200 heures à 1.1106, et la moyenne mobile 200 jours à 1.1130 en tant que prochaines résistances.

A la baisse, les creux d’hier à 1.1035 et le seuil rond de 1.10 seront les premiers supports à surveiller si EUR/USD poursuit sa chute, avant le creux de fin novembre 2019 à 1.0980.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1050 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.