EUR/USD: La tendance reste nettement baissière, le seuil de 1.10 en ligne de mire

Le biais reste fortement baissier sur la paire Euro-Dollar ce lundi matin, après que la paire ait déjà perdu du terrain tout au long de la semaine dernière, rejoignant un creux à 1.1019 vendredi dernier, au plus bas depuis le début du mois de décembre.

L’Euro reste ne effet proche de ses creux de vendredi face au Dollar, évoluant vers 1.1030 au moment de la rédaction de cet article.

La semaine dernière, l’Euro avait été pénalisé par la réunion de la BCE, au cours de laquelle aucun signal hawkish n’a pu être relevé, ce qui a déçu les investisseurs, compte tenu du fait que les données économiques s’étaient améliorées depuis la réunion précédente.

Mais la paire avait également largement souffert d’un climat généralisé d’aversion pour le risque, face au rsique de pandémie de coronavirus chinois.

Cette semaine, ce sujet restera donc au centre de l’attention, la situation empirant, mais les traders devront également tenir compte d’un calendrier économique très chargé.

On attendra en effet l’indice IFO du climat des affaires allemand et les ventes de logements neufs US ce lundi, puis les commandes de biens durables et la confiance des consommateurs US demain mardi, la réunion de la Fed mercredi soir, le PIB préliminaire du T4 2019 des Etats-Unis jeudi, et l’IPC préliminaire du mois de janvier de la zone euro vendredi.

Face à un tel programme, il est donc possible que la volatilité soit au rendez-vous cette semaine, et que les inquiétudes sur le coronavirus soit reléguées au second plan, d’autant plus qu’il faut remarquer que la paire n’a pas chuté à la réouverture du marché, malgré les chiffres inquiétants publiés au cours du weekend en ce qui concerne l’épidémie.

Facteurs techniques à prendre en compte à court terme

Il faudra aussi tenir compte des facteurs techniques, qui ont eu un rôle important la semaine dernière. A ce propos, il faut rappeler que la paire avait envoyé un signal baissier majeur la en cassant sous sa moyenne mobile 100 jours.

Une poursuite de la baisse vers le seuil psychologique clé de 1.10, voire vers le creux de fin novembre à 1.0980 est donc envisageable. Si au contraire l’EUR/USD parvient à rebondir, le seuil de 1.1064, où se trouve la moyenne mobile 100 jours, sera la première résistance à prendre en compte, avant le seuil psychologique de 1.11.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1030 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

