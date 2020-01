EUR/USD: Le rapport NFP va-t-il confirmer ou infirmer le retournement baissier de fond sur l’Euro-Dollar?

La semaine a été placée sous le signe de la baisse pour l’EUR/USD, et la paire la plus tradée du Forex sera soumise à un nouveau test clé ce vendredi avec la publication du rapport NFP sur les créations d’emplois US du mois de décembre.

Il s’agit en effet d’une des statistiques les plus importantes pour le Forex en général, et la paire EUR/USD en particulier.

Pour les chiffres attendus aujourd’hui, le consensus anticipe 160k créations d’emplois, après 266k au mois de novembre. Le taux de chômage devrait quant à lui rester stable à 3.5% selon les prévisions des économistes.

Plusieurs facteurs ont en effet incité le marché à anticiper un rapport NFP en nette baisse pour le mois de décembre, notamment en raison des chiffres exceptionnellement bons de novembre.

Toutefois, le rapport ADP publié mercredi, qui s’est révélé nettement plus solide que prévu, bénéficiant par ailleurs d’une forte révision haussière des chiffres du mois précédent, implique un risque de surprise positive pour le rapport NFP attendu aujourd’hui.

Dans ce cas, le Dollar devrait se renforcer, ce qui devrait pousser en baisse l’EUR/USD.

Un profil technique de plus en plus baissier

L’analyse des graphiques horaires et journaliers permet de déceler de nombreux signaux techniques incitant à la vente ces derniers jour, au point que la tendance de fond semble désormais se retourner à la baisse.

L’incapacité de l’EUR/USD à se maintenir au-dessus de 1.12 et à aller tester les sommets du 31 décembre à 1.1240 ce lundi avait déjà de quoi inquiéter les acheteurs. La cassure sous la moyenne mobile 100 heures de mardi continuait de renforcer un profil correction, avant les cassures sous les moyennes mobiles 200 jours et 200 heures de mercredi. Enfin, l’EUR/USD a cassé sous la borne basse du canal haussier visible en données journalières depuis mi-novembre et a testé le seuil psychologique de 1.11 hier.

Le prochain signal baissier potentiel à surveiller ce vendredi serait une cassure sous le seuil psychologique de 1.11.

Cela permettrait éventuellement de viser la moyenne mobile 100 jours à 1.1060 et le seuil psychologique clé de 1.10.

Si l’EUR/USD termine la semaine en hausse, la moyenne mobile 200 jours à 1.1140 sera la première résistance à surveiller avant le seuil psychologique de 1.12, puis le sommet du 31 décembre à 1.1240.

Graphique EUR/USD D1

