EUR/USD: Le ZEW nettement supérieur aux attentes ne permet pas à l’Euro de rebondir, la pression reste vendeuse

La paire EUR/USD conserve un profil négatif ce mardi, après avoir accentué sa chute hier, alors qu’elle avait déjà perdu beaucoup de terrain jeudi et vendredi dernier.

L’Euro-Dollar a en effet a marqué un creux à 1,1076 hier, au plus bas depuis la veille de Noel, face à un calendrier économique presque vide, puisque la seule statistique importante de la journée était l’IPP allemand. La statistique s’est révélée décevante, ce qui ne suffisait pas pour expliquer la baisse, mais constituait toutefois un facteur négatif.

Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l’indice ZEW du climat des affaires allemand du mois de décembre, qui s’est révélé nettement meilleur que prévu. L’indicateur est en effet monté à 26.7 points, contre 15 anticipé et 10.7 précédemment.

La réaction haussière de l’EUR/USD face à ces cette bonne surprise s’est toutefois révélée très limitée, puisque la paire s’est révélée incapable de repasser au-dessus du seuil psychologique de 1.11.

On peut expliquer ce manque de réaction par la perspective de la réunion de la BCE de jeudi, qui représente un risque bien qu’aucune décision ne soit anticipée.

D’un point de vue technique, on notera que le seuil psychologique de 1.11 constitue une résistance à court terme.

Avec plus de recul, on peut constater en données journalières que l’EUR/USD se trouve entre ses moyennes mobiles 100 et 200 jours (1.1060-1.1135).

Si la paire casse sous la moyenne mobile 100 jours, on pourra envisager une poursuite de la baisse vers test du seuil psychologique majeur de 1,10.

Si l’Euro parvient à repasser au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, la première cible haussière sera le seuil psychologique de 1,12.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1095 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

