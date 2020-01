EUR/USD: Les risques de baisse restent élevés d’un point de vue technique, mais le calendrier économique chargé pourrait avoir le dernier mot

L’Euro-Dollar est de plus en plus hésitant sur le Forex depuis hier. D’un côté, l’Euro reste bloqué sous une résistance clé, mais d’un autre, il refuse de s’engager dans une réelle correction.

Rappelons que l’événement technique clé d’hier a été un échec sur la résistance de 1.1140, qui, situation rare, correspond à la moyenne mobile 200 jours mais également à la moyenne mobile 200 heures.

L’Euro-Dollar s’était dans ce contexte engagé dans une correction jusqu’à un creux à 1.1104, mais l’approche du seuil psychologique de 1.11 a entrainé un rebond, et la paire évolue vers 1.1130 ce mercredi matin.

La résistance de 1.1140 formée par les MM200 jours et 200 heures restera un obstacle immédiat aujourd’hui. Une cassure sous ce seuil serait à interpréter comme un signal haussier clé qui pointerait vers les prochains objectifs, à savoir seuil psychologique de 1.12, le pic du 31 décembre 2019 à 1.1240, et le seuil psychologique de 1.13.

En cas de domination des vendeurs et de baisse de la paire EUR/USD, la moyenne mobile 100 heures à 1.1120 sera à considérer comme le premier soutien important, avant le seuil psychologique de 1.11, puis la moyenne mobile 100 jours à 1.1060, et enfin le seuil psychologique critique de 1.10.

Du point de vue de contexte purement graphique, on notera que la configuration actuelle penche vers la baisse, puisque la paire EUR/USD a cassé sous la borne basse du canal le 8 janvier, et a confirmé cette cassure hier en restant bloquée sous l’ancienne borne basse du canal dans le cadre de son rebond.

D’un point de vue macroéconomique, plusieurs événements seront à surveiller aujourd’hui. Dans le calendrier économique, on attendra en Europe la production industrielle et la balance commerciale à 11h. De l’autre côté de l’Atlantique, les traders prendront en compte l’IPP et l’indice Empire State à 14h30, avant le Livre Beige de la Fed à 20h.

Enfin, on n’oubliera pas que la Chine et les USA doivent signer ce mercredi leur accord commercial de phase 1, avec des risques que les détails de l’accord déçoivent les investisseurs, selon de récentes rumeurs dans la presse financière.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1130 sur le forex.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.