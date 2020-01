EUR/USD: Les solides stats US et le coronavirus envoient la paire sur le seuil clé de 1.1000

L’Euro-Dollar poursuit sa chute ce mardi, testant le seuil psychologique majeur de 1.10 pour la première fois depuis fin novembre 2019.

La paire subit en effet la double influence négative de l’aversion au risque généralisée face aux risques de pandémie de coronavirus, ainsi que de l’influence de statistiques américaines meilleures que prévues qui favorisent la hausse du Dollar.

Les commandes de biens durables US du mois de décembre sont en effet ressorties au-dessus des attentes, à +2.4% contre +0.4% anticipé. L’indice S&P Case-Shiller du prix des maisons a lui aussi dépassé le consensus, s’affichant à 2.6% pour le mois de novembre contre 2.4% anticipé et 2.2% précédemment.

La confiance des investisseurs US selon le Conference Board a elle aussi dépassé les attentes des économistes, puisque l’indice s’est affiché à 131.6 points pour le mois de janvier contre 128 points anticipé et 128.2 précédemment.

En ce qui concerne l’analyse technique, on notera que le profil baissier qui domine les échanges depuis le début du mois se renforce nettement. A ce stade, le prochain support potentiel à surveiller se situe à 1.0980, le plus bas du 27 novembre 2019, avant 1.0950, puis 1.09 et le creux de l’année dernière à 1.0880.

A la hausse, un retour au-dessus de la moyenne mobile 100 jours actuellement à 1.1064 sera le minimum nécessaire pour que l’on puisse considérer que le biais baissier faiblit. Ensuite, 1.11 et la moyenne mobile 200 jours à 1.1130 seront les obstacles potentiels suivants.

Rappelons pour finir que la journée de demain sera également particulièrement importante pour la paire EUR/USD, avec la réunion de la Fed dans la soirée.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.10 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

