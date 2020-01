EUR/USD: L’Euro hésite à franchir le seuil de 1.12, mais le profil graphique de fond reste positif, le point sur les seuils importants

L’Euro-Dollar a affiché un net rebond hier lundi, après un début d’année 2020 résolument baissier jeudi et vendredi dernier.

Après un creux journalier à 1.1155, la paire EUR/USD a en effet marqué un sommet à 1.1205. La hausse a clairement été favorisée par le calendrier économique, avec plusieurs statistiques européennes qui ont surpris positivement.

En effet, les ventes au détail allemandes, et plus tard les PMI des services finaux de la zone euro pour le mois de décembre, sont tous ressortis au-dessus des attentes du consensus. Cela a permis de compenser en partie l’impact potentiellement baissier du sentiment de risque négatif généré par les craintes au sujet d’un potentiel dérapage des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis au Moyen Orient.

On notera toutefois que la paire a été incapable de se maintenir au-dessus du seuil psychologique de 1.12, ce qui réduit les possibilités immédiates de poursuite de la hausse. D’un autre côté, bien que la paire rechigne à passer au-dessus de 1.12, elle n’a pas non plus affiché de correction significative, se contentant d’un creux à 1.1180.

En ce qui concerne le calendrier économique de ce mardi, le marché se concentrera surtout sur l’ISM des services US du mois de décembre qui sera publié à 16h.

Du point de vue du contexte technique, il faut relever que malgré la récente légère correction, l’Euro-Dollar se maintient toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 heures actuellement située à 1.1140.

Or, tant que ce seuil sera conservé, le profil de fond de l’EUR/USD restera globalement haussier du point de vue de l’analyse graphique.

En cas de cassure sous ce seuil pivot clé, le seuil psychologique de 1.11, puis surtout la moyenne mobile 100 jours à 1.1063 seront les prochains supports et objectifs baissiers potentiels à prendre en compte.

Si au contraire la paire parvient à reprendre sa hausse et à confirmer un franchissement au-dessus du seuil psychologique de 1.12, on pourra éventuellement viser le pic du 31 décembre à 1.1240 puis le seuil psychologique de 1.13.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1185 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

