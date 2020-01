EUR/USD : L’Euro reste sous pression après la tentive de rebond échouée d’hier, signaux techniques et prochains objectifs

Après un début de session européenne haussier, la journée d’hier a finalement confirmé le biais baissier de l’Euro-Dollar, et les nouveaux creux de ce matin enfoncent encore le clou.

La paire EUR/USD avait en effet progressé jusqu’à un sommet à 1.1117 hier notamment en raison de l’indice ZEW du sentiment économique allemand, nettement supérieur aux attentes et au plus haut depuis plus de 2 ans, ainsi qu’en raison de la corrélation avec le GBP/USD, qui décollait grâce à de solides statistiques de l’emploi qui éloignent la perspective d’une baisse des taux de la BoE.

L’Euro avait cependant ensuite rapidement annulé ses gains, et après avoir trouvé du soutien sur le seuil de 1.1080 au cours de la nuit, la paire EUR/USD a marqué un nouveau creux à 1.1074 pour l’instant ce mercredi.

L’aversion au risque qui pèse sur les marchés face au risque de pandémie liée au nouveau coronavirus chinois semble expliquer la faiblesse de l’Euro, et la bonne tenue du Dollar.

On notera d’ailleurs que cette fermeté du Dollar sera testée ce mercredi par la publication des ventes de logements existants US, attendues à 16h. Les économistes prévoient une progression de +1.3% après une chute de -1.7% le mois précédent.

D’un point de vue technique, il est intéressant de relever que les moyennes mobiles 100 et 200 heures qui se situaient toutes deux vers 1.1120 au moment de la hausse de l’Euro hier ont clairement bloqué sa progression.

De plus, la moyenne mobile 100 heures ayant cassé sous la moyenne mobile 200 heures, ce qui constitue un signal baissier classique.

En cas de poursuite de la baisse aujourd’hui, c’est la moyenne mobile 100 jours à 1.1060 qui sera le premier objectif potentiel, avant le seuil psychologique majeur de 1.10.

En cas de rebond, le seuil psychologique de 1.11 sera le premier obstacle clé avant la MM 200 jours à 1.1130 puis le seuil psychologique de 1.12.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1080 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1

